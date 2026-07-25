Normalizaron más de 4.000 conexiones eléctricas irregulares en Villa Gobernador Gálvez

Tras una reunión entre autoridades y directivos de la Cooperativa Integral se destacó el avance del plan de recuperación de usuarios

Tras la reunión, las autoridades recorrieron distintas empresas locales junto a representantes de la Asociación de Comercio e Industria para analizar la situación del sector productivo y difundir herramientas financieras y líneas de crédito impulsadas por el gobierno provincial destinadas a Pymes y comercios.

La regularización de unas 4.000 conexiones eléctricas que se encontraban en situación irregular fue uno de los principales resultados expuestos durante una reunión de trabajo entre autoridades provinciales, municipales y directivos de la Cooperativa Integral Limitada de Villa Gobernador Gálvez.

El dato fue presentado en el marco de un balance realizado sobre el primer semestre del denominado Plan de Recuperación de Usuarios , iniciativa que apunta a normalizar el servicio y fortalecer la sustentabilidad del sistema de distribución eléctrica local.

Del encuentro participaron el intendente Alberto Ricci; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el secretario de Industria, Guillermo Beccani; directivos de la Cooperativa Integral y representantes técnicos vinculados al sector energético.

Según se detalló, las tareas desarrolladas permitieron restablecer y normalizar alrededor de 4.000 suministros que presentaban algún tipo de irregularidad administrativa o técnica. Desde la cooperativa señalaron que el proceso constituye un paso importante para disponer de información más precisa sobre la demanda real del servicio y avanzar en la planificación de futuras inversiones.

“El resultado fue muy positivo y superó las expectativas”, señaló Ricci al evaluar el balance presentado durante la reunión. El intendente sostuvo además que la regularización de usuarios contribuye a ordenar el sistema y a fortalecer la infraestructura energética que requiere la ciudad.

En la misma línea, Puccini destacó que contar con registros actualizados resulta fundamental para planificar nuevas obras y garantizar una prestación más eficiente. “El saldo es sumamente positivo. Restablecer e incorporar 4.000 conexiones es clave para poner orden y proyectar las inversiones que la ciudad necesita”, afirmó.

Tras la reunión, las autoridades recorrieron distintas empresas locales junto a representantes de la Asociación de Comercio e Industria para analizar la situación del sector productivo y difundir herramientas financieras y líneas de crédito impulsadas por el gobierno provincial destinadas a Pymes y comercios.

Las visitas incluyeron firmas radicadas en la ciudad como Allocco, Jorge Manes y MDE, donde también se intercambiaron opiniones sobre la evolución de la actividad económica y las necesidades de las empresas en materia de financiamiento e inversiones.

Clubes de tareas

En otro orden, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez adelantó que pondrá en funcionamiento dos nuevos clubes de tareas para continuar fortaleciendo este programa que tiene como fin ofrecer acompañamiento educativo a través de un eje colaborativo y lúdico.

Busca generar condiciones subjetivas y concretas de aprendizaje para niños que presenten dificultades en su trayectoria escolar o estén atravesando alguna situación de vulneración de derechos.

Estos dos nuevos clubes funcionarán en barrio La Ribera, en el nuevo Espacio de Capacitación Municipal (La Ribera 650), y en barrio Talleres, precisamente en la Biblioteca Manuel Belgrano (Fornieles 744).

“El municipio cuenta con siete clubes de tareas ubicados en el Centro Municipal San Enrique, Centro de Salud María Auxiliadora, en el Club Sarmiento, Centro Municipal La Ribera, Centro Municipal Nahuel Huapi, Centro Comunitario Don Zárate, CIC 20 de Junio”, detalló la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso y aseguró que “entre todos los espacios albergan a más de 300 niñas y niños de la ciudad que acuden a estos lugares tras un trabajo articulado con las escuelas públicas”.

“Hace tres años comenzamos con este proyecto de Club de Tareas, que consiste en brindar apoyo escolar a estudiantes de escuelas primarias en espacios ubicados en diferentes barrios de la ciudad”. “Lo hacemos en red con las escuelas, donde nos derivan a aquellos chicos que tienen alguna dificultad en su trayectoria escolar”, explicó.

Además, indicó que “cuando un niño o niña ingresa al programa, junto a él ingresa su familia y su red de sostén ampliada porque el abordaje que se realiza no es individual sino grupal y comunitario”, agregó.

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