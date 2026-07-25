Torneo del Interior: GER, Duendes y Estudiantes buscarán sellar su clasificación a los cuartos de final

Este sábado se disputa la 5ta fecha del Torneo del Interior A, donde los litoraleños son protagonistas. En el Interior B con Cuartos de Final y Reválidas

Juan Manuel de Torres, hooker del equipo mens sana, que este sábado buscará sellar su clasificación a los Cuartos de Final del Torneo del Interior A

Este fin de semana, el Regional le da paso al Torneo del Interior, certamen organizado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) en el que los equipos del Litoral son grandes animadores.

Este sábado, desde las 15.30, se disputará la quinta y anteúltima fecha de la fase clasificatoria, jornada en la que GER, en la Zona 1, Estudiantes, en la Zona 2, y Duendes, en la Zona 4 pueden sellar su pase a los cuartos de final, habida cuenta de que acceden a esa instancia los dos primeros equipos de cada grupo. Para ello deben ganar en sus respectivos compromisos. Jockey Club Rosario, en tanto, ya está clasificado por la Zona 3.

En lo que se presupone no será un partido de riesgo, sobre todo si toma en cuenta que en el partido de ida, jugado en Cuyo, el mens sana se impuso 51-17, GER (2º, 12 puntos) buscará acceder este sábado a la siguiente instancia del certamen más federal del rugby argentino cuando reciba la visita de Mendoza Rugby (4º, puntos) con el arbitraje del internacional Damián Schneider.

De no mediar cambios, GER saldrá a la cancha con Joaquín Horcada, Juan Manuel de Torres y Santiago Gramajo; Joaquín Ferreyra y Maxi Gómez; Stefano Costa, Marcos Lufft e Ignacio Villegas Torra; Felipe Costa y Teo Castiglioni; Tomás Morales Raffe, Andrés Speziali, Jerónimo Alonso y Pedro Piacentini; Octavio Maradona.

En el restante encuentro del grupo Tucumán Rugby (1º, 20 puntos), ya clasificado, enfrentará en el Jardín de la República a Marista (3º, 7 puntos), bajo la supervisión del cordobés Agustín Altabe.

Zona 2

En su cancha del parque Urquiza, Estudiantes (2º, 16 puntos) intentará abrochar el pase cuando reciba a Curne (4º, 0 puntos), uno de los pocos equipos que no logró sumar en esta competencia. Tala (1º, 20 puntos), ya clasificado, enfrentará en Río Cuarto a Urú Curé (3º, 7 puntos) que necesita de un milagro para clasificar ya que no depende de sí mismo. El cordobés Tomás Ninci y el mendocino Juan Martínez son los respectivos árbitros designados para estos encuentros.

Zona 3

En el televisado de la fecha por Disney+ Premium, el bicampeón del TRL y líder del grupo Jockey Club Rosario (1º, 17 puntos) visitará a Santa Fe Rugby (2º, 15 puntos), equipo que sumando dos puntos bonus habrá logrado el objetivo de seguir en carrera.

El verdiblanco alistará a Guido Cella, Alejo Pereira Tauzy e Ignacio Orsetti; Marcos Lorenzini e Ignacio Gallo; Augusto Rossi, Ciro Baraldi y Felipe Baraldi; Alejo Sugasti y Joaquín Fanjul; Manuel Lluch, Luca Scarpello, Mateo Tanoni y Pedro Quijano; Juan Lovell.

En el partido de ida, el tricolor santafesino se impuso 31-29 ante un equipo diezmado por las convocatorias a Capibaras XV, la franquicia litoraleña del Súper Rugby Américas.

En la Docta, en tanto, aferrándose a las chances matemáticas, jugarán Universitario de Córdoba (4º, 6 puntos) y Córdoba Athletic (3º, 6 puntos). El cordobés Esteban Filipanics y el porteño Pablo Deluca serán los que impartan justicia en estos encuentros.

Zona 4

Con obtener un punto bonus, Duendes (2º, 15 puntos) ingresará a los cuartos de final del torneo. El verdinegro enfrentará en el Grantfield a Old Resian (4º, 3 puntos) con el arbitraje del misionero Leandro Parker. En Las Delicias, en el cotejo de ida, el verdinegro se impuso 38-3.

Old Resian, formará con Oscar Salinas, Diego Piancatelli y Brian Sánchez; Facundo Gómez Paris y Ramiro Yannetti; Iván Cappello, Joaquín Demetrio y Gianfranco Speciale; Teo Corubolo y Fausto Carugatti; Mateo Farías, Luca Candini, Manuel Scarampi y Nahuel Romero; Guido Candini.

Duendes, lo hará con Mateo Negroni, Bernardo Lis y Federico Rodríguez; Nicolás Sánchez Gómez y Rafael Gietz; Bautista Poniatychyn, Giuliano Bufarini e Ignacio Gandini; Valentín Larrazabal y Giuliano Francescangeli; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino y Gino Dicapua; Juan Cruz Faura.

En el restante partido, ya clasificado, Jockey Club Córdoba (1º, 19 puntos) recibirá a La Tablada (3º, 5 puntos) bajo la supervisión del marplatense Gastón Rogé.

Torneo del Interior B

En el Torneo del Interior B, en tanto, se disputarán los partidos de Cuartos de Final y las reválidas con el siguiente programa.

Cuartos de final

Tucumán Lawn Tennis v. Huirapuca (Pedro López Vildoza), Natación y Gimnasia v. Universitario de Tucumán (Valentín Ferrero), Palermo Bajo v. Paraná Rowing (Agustín Godoy) y Sociedad Sportiva Bahía Blanca v. IPR Sporting (Juan Moyano).

Reválidas

Cardenales v. Tigres (Maximiliano Busaniche), Mar del Plata Club v. Los Tordos (Luca Solda), Liceo Rugby v. Universitario de San Juan (Joaquín Zapata) y Jockey Club Villa María v. CRAI (Juan Vega).