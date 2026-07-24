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Allanamientos en Villa La Lata para terminar con una banda barrial de venta de drogas

La Policía Federal detuvo a seis personas. Secuestraron cocaína, marihuana, dinero y celulares. Según fuentes judiciales, sería un desprendimiento de Los Monos

24 de julio 2026 · 20:18hs
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Los graffitis anuncian la pertenencia del grupo delictivo barrial y que se detectaron durante los allanamientos.

Los graffitis anuncian la pertenencia del grupo delictivo barrial y que se detectaron durante los allanamientos.

Una serie de allanamientos dieron con integrantes de una banda barrial ligada al narcomenudeo que tenía por zona de influencia la Villa La Lata. En este caso, la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal realizó cuatro procedimientos por una causa de microtráfico.

La supervisión judicial estuvo a cargo del fiscal Diego Giro. Seis personas fueron aprehendidas en los distintos domicilios, donde se secuestraron estupefacientes, armas y dinero en efectivo. En una de las viviendas allanadas se halló un sticker de la cara de Claudio Ariel “Pájaro” Cantero —asesinado líder de la banda Los Monos— en la puerta de una heladera.

La investigación comenzó en abril del 2026, como continuidad de una causa previa en la que se había logrado la detención de unos sujetos que conformaban una estructura encargada de traficar drogas, como así también el secuestro de sustancias ilícitas, armas, teléfonos celulares y dinero. Se comprobó que la banda utilizaría cuatro inmuebles, ubicados sobre las calles Deán Funes y bulevar Seguí para el acopio, fraccionamiento y comercio de las drogas.

En la heladera de la casa de uno de los capturados estaba pegada una foto del Pájaro cantero, líder de los Monos

En la heladera de la casa de uno de los capturados estaba pegada una foto del Pájaro cantero, líder de los Monos

A los detenidos, cuatro hombres y dos mujeres, se les halló en su poder decenas de dosis de cocaína y marihuana, nueve teléfonos celulares, una vaina servida calibre 9 milímetros, dos balanzas de precisión, dinero en efectivo en billetes de baja denominación, anotaciones y documentación de relevancia, entre otros elementos.

Los procedimientos se concentraron en Dean Funes al 1200 y en bulevar Seguí al 1800, en inmuebles sindicados como puntos de venta de droga, de acuerdo a las tareas investigativas llevadas a cabo.

>> Leer más: Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna que circulaban por Santa Fe

Los detenidos fueron Franco Emanuel E., Maximiliano David E., Cristina Soledad R., Brian David H., Sabrina Gisela C. y Martin Domingo F. M. Fueron arrestados por solicitud del fiscal Giro.

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