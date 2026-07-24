Internaron a una mujer con quemaduras graves y le pusieron custodia a su pareja

Franco D. dijo que la víctima había intentado suicidarse, pero la Fiscalía pidió un examen forense ante sospechas de un intento de femicidio

El acusado y su pareja fueron atendidos el último lunes en el Hospital Alberdi.

La Fiscalía Regional de Rosario confirmó este viernes que un hombre de 41 años quedó bajo custodia policial en un centro de salud ante un posible caso de lesiones en un contexto de violencia de género . La policía indicó que su pareja también permanecía internada tras haber sufrido graves quemaduras en la zona noroeste de la ciudad.

La víctima de 40 años vive en el barrio Los Pumitas y fue derivada el último lunes al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) desde otro nosocomio. Los primeros reportes médicos indican que el fuego le dañó el 40 % de la superficie del cuerpo y el pronóstico sobre su estado de salud era reservado.

Inicialmente, las fuerzas de seguridad provinciales abordaron el caso como un intento de suicidio . Pasados cuatro días desde la denuncia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) adoptó nuevas medidas para despejar dudas sobre el caso.

Vanesa S. fue internada este lunes a primera hora de la mañana en el Hospital Alberdi. Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre su delicado estado de salud por quemaduras y rápidamente la derivaron hacia el Heca.

Durante el procedimiento, los agentes del Comando Radioeléctrico entrevistaron a la pareja de la paciente, que luego fue atendida por un diagnóstico similar, aunque de menor gravedad. En esta instancia, Franco D. dijo que la mujer se había rociado alcohol etílico para quitarse la vida en Olavarría al 1200 bis.

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De acuerdo a su testimonio, el hombre de 41 años intentó apagar el fuego para ayudar a la víctima. En ese momento, también sufrió lesiones por el efecto de las llamas y lo llevaron hasta el mismo efector para brindarle asistencia.

La pareja de Vanesa tuvo una evolución favorable durante el tratamiento en el Heca por quemaduras en las manos y los brazos. Mientras tanto, el MPA decidió asignarle una custodia policial dentro del nosocomio. Además, la unidad fiscal especial en Siniestros Viales y Delitos Culposos solicitó un examen de un médico forense para profundizar la investigación.

¿Cómo está la mujer quemada en Los Pumitas?

La directora del Heca, Andrea Becherucci, advirtió que el estado de salud de la paciente atendida el último lunes es "crítico", ya que sufrió lesiones en el rostro, las vías aéreas, el tórax y los miembros superiores. Según explicó a través de LT8, la mujer fue atendida en la unidad de terapia intensiva.

Desde el día del ingreso, la víctima recibió asistencia ventilatoria mecánica como parte del tratamiento. "En las últimas 24 horas se ha notado una ligera estabilización, pero es muy pronto para decirlo. En el mejor de los casos, la internación va a ser muy prolongada", anticipó la titular del nosocomio.

¿Cómo denunciar violencia de género en Rosario?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.