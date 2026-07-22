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Se frenó el pase de Ángel Correa a River porque Tigres cambió las condiciones de la venta

El club mexicano modificó los términos cuando el Millonario ya tenía todo acordado. El delantero rosarino continúa presionando para salir, pero la negociación quedó estancada

22 de julio 2026 · 14:25hs
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El rosarino Ángel Correa mantiene su postura de abandonar Tigres.

El rosarino Ángel Correa mantiene su postura de abandonar Tigres.

La llegada de Ángel Correa a River quedó prácticamente descartada luego que Tigres de México volviera a cambiar las condiciones de la transferencia, pese a que la institución de Núñez había aceptado los términos planteados para cerrar la operación. Cuando el acuerdo parecía encaminado, la dirigencia del club mexicano elevó nuevamente sus pretensiones y River decidió no continuar la negociación bajo esas condiciones, por lo que el pase del delantero que fue campeón del Mundo en Qatar 2022 se encuentra caído.

El rosarino Correa mantiene su postura de abandonar Tigres y continúa presionando para concretar su regreso al fútbol argentino, aunque ninguna de las partes involucradas ofrece certezas acerca de una posible reactivación de las conversaciones.

River había avanzado en las negociaciones y estaba dispuesto a realizar una inversión cercana a los 15 millones de dólares, pero las modificaciones introducidas a último momento por el club mexicano terminaron por frenar una transferencia que se consideraba próxima a concretarse.

>>Leer más: Ángel Correa presiona a Tigres para que lo deje jugar en River

Almada y Andrada, los otros apuntados

Ante este escenario, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo concentrará sus esfuerzos en los otros dos objetivos que pretende cerrar antes de finalizar el mercado de pases: Thiago Almada y Tobías Andrada.

Las negociaciones por Almada continúan después de la participación del mediocampista con la selección argentina en el Mundial, mientras que las conversaciones por Andrada, una de las principales apariciones de Vélez, también permanecen abiertas.

Los tres futbolistas eran las prioridades de River para completar el plantel dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, aunque la posibilidad de sumar a Correa perdió fuerza de manera considerable después de la última decisión de Tigres.

>>Leer más: Ángel Correa confesó su sueño de jugar en Rosario Central

El mercado de pases cerrará el viernes 31 de julio y, salvo que aparezca una oportunidad considerada excepcional, en Núñez no proyectan avanzar por otros nombres diferentes a los que ya se encuentran bajo negociación.

Sin embargo, River podrá disponer de un cupo adicional después de esa fecha en caso de transferir al exterior a alguno de los jugadores cuyos derechos federativos pertenecen al club.

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