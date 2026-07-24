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Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para Newell's

Marcó el gol con el que Gimnasia de Mendoza venció a Central Córdoba, en un duelo por la permanencia

24 de julio 2026 · 19:01hs
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Agustín Módica celebra su gol contra Central Córdoba. El ex-Central le dio la victoria a Gimnasia de Mendoza.

Agustín Módica celebra su gol contra Central Córdoba. El ex-Central le dio la victoria a Gimnasia de Mendoza.

El torneo Clausura ya es una realidad. Luego de los tres partidos inaugurales del jueves, en uno de los cuales Central cayó derrotado ante Belgrano en Córdoba, este viernes sigue la danza de encuentros por la primera fecha. Y Newell's estuvo especialmente atento a uno de ellos.

Es que en Mendoza jugaron Gimnasia y Central Córdoba, dos equipos que protagonizarán una intensa pelea por la permanencia en la Liga Profesional, una pelea en la que también está inmerso el equipo del Parque.

El partido se jugó en el estadio del Lobo mendocino y Central Córdoba lo dominó en el primer tiempo, al punto que tuvo varias situaciones de gol. Sin embargo, el equipo santiagueño, uno de los más comprometidos con la posibilidad del descenso, no pudo traducir al resultado su predominio en el juego.

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En la segunda etapa, Gimnasia pudo emparejar por momentos el juego, aunque los santiagueños también tuvieron momentos de predominio. Sin embargo, un ex-Central terminaría marcando la diferencia para que el Lobo se llevara un triunfo vital para el equipo mendocino.

Gol de un ex-Central

Se trata de Agustín Módica, quien marcó de cabeza el gol con el que Gimnasia finalmente se impuso a Central Córdoba. El equipo santiagueño ahora tiene tres puntos más que Newell's en la tabla de los promedios y uno más en la tabla anual, aunque al Rojinegro todavía le falta jugar contra Talleres.

Después del partido, Módica dijo que fue "un partido muy chivo" y reconoció que Gimnasia fue superado en el primer tiempo, aunque valoró la mejoría del segundo y dijo que el Lobo terminó justificando la victoria. "La merecimos", dijo.

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Qué dijo Agustín Módica

Módica dijo que el plantel de Gimnasia se propuso hacerse fuerte de local y en ese sentido valoró especialmente el triunfo ante Central Córdoba, pero además confesó que él y sus compañeros se proponen pelear por un lugar en los playoffs del torneo Clausura. "Tenemos un gran plantel, estamos muy unidos y la victoria de hoy singifica una gran inyección anímica", dijo.

Módica se formó en las inferiores de Central y a principios de este año fue transferido al Gimnasia mendocino, que compró la mitad de su pase. Hoy es el goleador del Lobo y se mostró feliz por el tanto a los santiagueños. "Es algo muy lindo haber marcado el tanto de la victoria", dijo.

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