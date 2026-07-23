Con Paredes y Sebastián Villa en cancha, Boca venció a O'Higgins por la Copa Sudamericana

El conjunto xeneize ganó 1 a 0 en la Bombonera por los playoff del torneo. La semana que viene juega el partido de vuelta en Chile.

Boca tuvo efectividad para sobreponerse a un partido que había comenzado complicado y venció por 1 a 0 a O'Higgins de Chile, en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

El único gol de un partido disputado en la Bombonera fue convertido por el uruguayo Miguel Merentiel, con un mano a mano aprovechado a los 43 minutos de la primera parte.

El equipo del Vasco Arruabarrena alcanzó su segunda victoria en igual cantidad de partidos en este ciclo y cerrará la serie visitando al conjunto chileno el próximo jueves 30 de julio, en búsqueda de clasificar a los octavos de final, instancia en la que lo espera Recoleta de Paraguay.

En el equipo argentino se destacó la presencia de Leandro Paredes en el mediocampo, tras la final del domingo por el Mundial; y la polémica vuelta del colombiano Sebastián Villa .

La victoria de Boca

A los cinco minutos de la primera parte, un pase largo fue bajado de cabeza por el delantero Arnaldo Castillo para el disparo de primera del extremo Francisco González, que quiso colocar un remate de emboquillada que terminó sobre el techo del arco.

El conjunto chileno llegó con mucho peligro a los 21 minutos, con una nueva pelota bajada por Castillo que habilitó al mediocampista Martin Sarrafiore, cuyo remate de primera desde el borde del área generó una gran tapada del arquero Álvaro Montero, para sacar un disparo bajo sobre su poste izquierdo.

A los 30 minutos se dio el primer acercamiento claro de Boca, con una gambeta por izquierda del delantero Sebastián Villa y posterior remate cruzado, que se fue apenas ancho por el segundo palo.

En 43 minutos del primer tiempo, un excelso pase filtrado del volante Leandro Paredes dejó mano a mano al delantero Miguel Merentiel, que encaró al guardameta Omar Carabalí y lo superó con un remate suave y abriendo el pie derecho.

El complemento

La primera llegada del complemento fue del conjunto chileno, mediante un remate lejano de Sarrafiore que salió alto pero centralizado y fue detenido por Montero.

Boca tuvo su primer acercamiento de la segunda parte cuando iban 17 minutos, con un centro desde la izquierda que cayó al punto del penal, donde lo esperaba el mediocampista Santiago Ascacibar, que no pudo darle potencia a su remate, por lo que terminó en manos de Carabalí.

A los 22 minutos, un córner al borde del área chica habilitó el cabezazo del enganche Bryan Robledo, que salió alto y muy desviado por encima del travesaño.

En 35 minutos de la segunda parte, un intento de remate al segundo palo del extremo Alan Velasco se desvió en el pie de un marcador y ganó altura, por lo que el guardameta del conjunto chileno tuvo que estirarse hacia atrás para poder despejar la pelota.