El municipio refuerza los controles de tránsito por los festejos del Día del Amigo En varias esquinas clave de la ciudad se desplegaron operativos a cargo de agentes de Control y Convivencia. Continuarán durante todo el fin de semana 23 de julio 2026 · 22:04hs

Foto: Municipalidad de Rosario. La Municipalidad de Rosario organizó operativos de tránsito especiales por los festejos.

Este año los festejos por el Día del Amigo se desarrollaron de manera fraccionada. Es que si bien algunos eligieron festejar el mismo lunes 20 de julio, no son pocos los que dejaron la salida para el fin de semana. En este marco, el municipio de Rosario decidió reforzar los controles de tránsito, a fin de que la celebración pueda desarrollarse sin inconvenientes.

Ezequiel Brocchi, subsecretario de Control y Convivencia, explicó que la intensificación de los operativos comenzaron el lunes pasado. "En realidad en la ciudad hay operativos los 365 días del año, pero en estas fechas ponemos mayor cantidad de personal en calle por la mayor circulación que hay", dijo esta noche el funcionario.

Festejo extendido en Rosario Sin bien los primeros días de la semana fueron tranquilos —dijo Brocchi— se estima que a partir de este jueves por la noche los rosarinos y rosarinas aprovechen el mejor clima para festejar el Día del Amigo. "El fin de semana hay propuestas ya instaladas y muchos van a trasladar el festejo para tener una oferta distinta y una demanda mayor desde jueves a domingo", dijo días atrás a La Capital Carlos Mellano, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Rosario (Aehgar).

Por su parte, el subsecretario de Control rosarino dijo que durante los primeros tres días de la semana hubo 32 remisiones de vehículos al corralón municipal, con 14 casos positivos de alcoholemia. Al respecto, recordó que en Rosario rige la ordenanza de Alcoholemia Cero, gracias a la cual "han bajado muchísimo las positividades y hay menor indice de siniestralidad".

"En Rosario se festeja mucho el Día del Amigo y nosotros estamos en varios puntos de la ciudad, con operativos dinámicos", resumió Brocchi.