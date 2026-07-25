Franco Colapinto recuperó vueltas en Hungría tras el mal viernes en una FP3 donde los Alpine siguen lejos

El argentino hizo un último ensayo de muchos giros tras la piña del viernes. Alas 11 será la clasificación en Hungría.

El Alpine del argentino Franco Colapinto, en una trepada del Hungaroring, un circuito tradicional de la Fórmula 1.

Franco Colapinto hizo una productiva FP3 luego de un viernes donde giró poco, aunque los Alpine no parecen en condiciones de pasar a la Q3 para el GP de Hungría. Alas 11 será la clasificación.

Pierre Gasly quedó 12° y Colapinto 14°, lejos de Audi y Racing Bulls por lo que les será muy difícil llegar al último corte clasificatorio. El mejor fue Lando Norris, seguido de Lewis Hamilton y Kimi Antonelli, por lo que se espera una dura batalla por la pole.

Colapinto tuvo el privilegio de correr solo los primeros 10 minutos, dónde todos se lo tomaron con soda.

El argentino hizo cuatro intentos rápidos, bajando de 1m 22,4s a 1m 21,7s y 1m21,1s en los tres primeros, sin mejorar en el último.

Cuando Hulkenberg le bajo 4 décimas con gomas medias, quedó claro que el Alpine no estaba fuerte, pero al menos le servía al argentino para ganar confianza tras la piña del viernes.

De hecho, el tiempo de Colapinto era 6 décimas más rápido que el único intento de Pierre Gasly.

La sesión fue interrumpida por bandera roja al bloquearse los frenos de Checo Pérez, mientras Lando Norris lo dejaba a 2s con gomas blandas también.

Sobre la media hora de tanda se reabrió tras retirar el Cadillac y Colapinto volvió a pista con la misma goma roja usada.

Arvid Lindblad no saldría a pista hasta el final de la sesión por un cambio de motor.

Con gomas nuevas, Gasly hizo su nuevo mejor registro, pero seguiría atrás, a unas 220 milésimas de su compañero.

Pero en el siguiente intento Gasly bajaría bastante su registro, sacándole 661 milésimas, ya con la goma bastante usada, mientras el argentino hacia rondas largas con ese mismo caucho del inicio. El francés estaba a 1.8s de la punta, pero bajaría a 2,2s de Norris, que bajaría todo.

La sorpresa la metería Fernando Alonso, que con el Aston Martin reciclado los pasaría a los dos Alpine. Ya el viernes había insinuado mejoras sustanciales.

Hamilton se pondría primero en su primer simulacro de clasificación y al toque Norris se lo bajaría, a menos de 10 minutos del final.

Los Alpine saldrían por el último intento con gomas nuevas blandas. Y Gasly le sacaría 332 milésimas al argentino, subiendo a los puestos 12 y 14, lejos de la cima y de los Audi que lo precedieron.

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La FP2 en el Hungaroring

La FP1 del GP húngaro