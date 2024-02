Juanfer Quintero reconoció a Central como "el mejor equipo del fútbol argentino"

Además, del análisis de la Liga Profesional, la entrevista del colombiano resonó en todos los medios por su cruce con Juan Román Riquelme, de quien retomó unas viejas declaraciones que hizo tiempo atrás y afirmó que se sintió “discriminado”.

“Tuvo unas palabritas malucas conmigo, pero no me interesa. Me molestó realmente porque venía de él. Uno no espera que jugadores así te discriminen o te quiten el mérito de algo. Creo que uno siempre tiene que dejar los colores de lado y darle la razón al que la tiene”, sostuvo Juanfer.

“En un momento me sentí mal, hablo desde la emoción seguramente. Pero bueno, mira cómo es la vida, después metí dos (goles) iguales. No tengo nada en contra de él, pero los goles hablaron”, señaló.

Riquelme, actual presidente xeneize, se había referido a la histórica final de Copa Libertadores disputada entre River y Boca en 2018, y aseguró que “Quintero va a volver a patear y no la va a meter nunca más”, con respecto al gol que le dio la diferencia al Millonario en Madrid.

Gol de Juan Fernando Quintero en la final de la libertadores 2018

“Es un jugador que admiro. No me interesa que sea de Boca, simplemente es un jugador que admiro desde niño”, concluyó el colombiano dejando en claro que no guarda mayores rencores contra uno de los jugadores que más disfrutaba ver en cancha.