Desbaratan una banda que llevaba cocaína desde Salta hasta la Ciudad de Buenos Aires En diez allanamientos y tras cinco meses de investigación, la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestró drogas, dinero y armas 24 de julio 2026 · 18:21hs

Uno de los operativos sobre la banda realizados en Metán, Salta

Siete personas fueron capturadas y se secuestraron casi 200 kilogramos de cocaína, un arsenal con un potente poder de fuego, una importante suma de dinero, vehículos y dispositivos electrónicos en una serie de allanamientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que así desmanteló una banda narco que trasladaba drogas desde Salta a la Ciudad de Buenos Aires y que, se presume, podrían haber actuado en la provincia de Santa Fe. La investigación llevó cinco meses de duración y se centró en análisis de llamadas y mensajes de equipos celulares y documentaciones.

La causa se inició en febrero, a partir de un oficio judicial con el cual se solicitó profundizar la indagación sobre este grupo narcocriminal que azotaba el norte del país. Los investigadores de la Unidad de Control de Narcotráfico y el Delito Complejo (UOCNYDC) del Norte, con distintas labores de campo, lograron identificar a los sospechados, sus vínculos y los presuntos roles dentro de la estructura delictiva.

Uno de los trabajos llevados a cabo fue detectar, por medio de análisis de cámaras de seguridad, camionetas que pertenecían a la banda. Para ello, se colocaron dispositivos GPS en dos de las vehículos.

Uno de ellos fue interceptado en el peaje salteño denominado “Cabeza de Buey”, en el que se trasladaban dos mujeres y un menor de edad. Luego de ser identificadas, se procedió a la requisa del rodado, encontrando ocultos en su interior varios paquetes con droga. La otra camioneta, que cumplía funciones de “punta”, logro ser detenida en la localidad de Metán. En la misma viajaba el principal sospechoso de la organización, quien fue capturado inmediatamente.

>> Leer más: La PSA desbarató una banda narco que operaba desde una cárcel del cornurbano bonaerense Diez allanamientos En paralelo, se realizaron diez allanamientos en distintos domicilios en donde se produjeron más detenciones y confiscaciones. Como resultado, la PSA detuvo a siete personas y secuestró 191 kilos de cocaína, siete armas de fuego (cuatro pistolas, dos rifles y una carabina), 28 cartuchos y 89 municiones de distintos calibres, 6.257 dólares estadounidenses, 8.337.150 pesos argentinos,cinco vehículos (tres camionetas, un automóvil y una motocicleta), 26 celulares, 6 tarjetas SIM, dos notebooks, dos dispositivos de almacenamiento de datos, dos máquinas contadoras de billetes y demás piezas fundamentales para la causa.