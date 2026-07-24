Empleados de Comercio acordaron un aumento del 5,7%: cómo quedan los salarios y cuándo se paga el bono

El gremio cerró una nueva paritaria para el trimestre julio-septiembre. El incremento será en tres tramos del 1,9% e incluye un bono extraordinario de $50.000

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias que establece un aumento salarial del 5,7% para el trimestre julio-septiembre de 2026. Además, los trabajadores comprendidos en el convenio cobrarán un bono extraordinario de $50.000 , que se abonará en dos cuotas.

El entendimiento fue firmado junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC) , la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) , y tendrá vigencia desde el 1° de julio .

El incremento del 5,7% se liquidará en tres tramos consecutivos del 1,9% :

Las partes también acordaron volver a reunirse en octubre para revisar la evolución de la economía y evaluar una eventual actualización salarial.

Bono de $50.000

Además del aumento porcentual, el acuerdo contempla el pago de un bono extraordinario de $50.000 para todos los trabajadores alcanzados por el convenio colectivo.

El monto se abonará en dos cuotas de $25.000, junto con los salarios de julio y agosto.

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Desde FAECYS también aclararon que continuará vigente la suma fija de $120.000 acordada en la negociación paritaria anterior durante el período de este nuevo acuerdo.

Cómo quedan los salarios básicos

Con la aplicación del primer tramo del aumento, las escalas salariales básicas para trabajadores de jornada completa quedaron conformadas de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.257.023

Categoría B: $1.260.293

Categoría C: $1.271.751

Administrativos

Categoría A: $1.269.299

Categoría B: $1.274.213

Categoría C: $1.279.120

Categoría D: $1.293.854

Categoría E: $1.306.134

Categoría F: $1.324.134

Cajeros

Categoría A: $1.273.389

Categoría B: $1.279.120

Categoría C: $1.286.486

Vendedores

Categoría A: $1.273.389

Categoría B: $1.297.947

Categoría C: $1.306.134

Categoría D: $1.324.134

Estos valores corresponden al salario básico de convenio y pueden incrementarse con adicionales como antigüedad, presentismo, manejo de caja, comisiones u horas extras.

Qué dijo Cavalieri

Tras la firma del acuerdo, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, sostuvo que la negociación "refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial".

El dirigente agregó que el objetivo de la paritaria fue preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad tanto a los empleados como a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas firmas.