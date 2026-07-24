Compra millonaria: un rosarino campeón del mundo es nuevo refuerzo de River

A horas de su debut en el Clausura, el equipo del Chacho Coudet anunció una incorporación resonante para el club de Núñez

Una de las grandes novelas del mercado de pases del fútbol argentino durante el receso por el Mundial 2026 fueron las negociaciones de River con Tigres de México por la compra del rosarino Ángel Correa . Finalmente, el conjunto de Núñez desembolsó varios millones de dólares para sumarlo a sus filas y lo anunció como refuerzo .

El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, confeso hincha de Rosario Central , se convirtió en el sexto refuerzo del Millonario luego de intensas negociaciones, que tuvieron un turbulento episodio en las últimas horas.

Al conocerse que los clubes se encontraban a un paso de cerrar el acuerdo, el delantero recibió amenazas y realizó la denuncia correspondiente, por lo que dejó México en medio de un clima tenso. Este jueves, no se presentó al entrenamiento y preparó el viaje de regreso a Argentina, donde se presentó en una clínica de Buenos Aires para realizar la revisación médica.

Hace poco más de un año, Correa llegó a Tigres de México a cambio de 10 millones de dólares tras permanecer unas diez temporadas en Atlético de Madrid. El rosarino fue la figura de su equipo con 23 goles y 14 asistencias en 54 partidos .

Ángel Correa fue campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022.

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Luego de varias semanas de intensas negociaciones, River habría desembolsado alrededor de 20 millones de dólares a cambio de su ficha, aunque la cifra no fue confirmada oficialmente por el club.

“En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución”, detallaron desde el Millonario en un comunicado oficial.