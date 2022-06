Rivarola: "Felicito a los jugadores por la predisposición"

Pirulo Rivarola se mostró feliz por el esfuerzo de sus dirigidos y dijo que no le corresponde opinar sobre la elección del próximo técnico de Central

Apenas terminó el partido, Germán Rivarola se fundió en un abrazo con su cuerpo técnico que duró más de lo habitual. Es que para Pirulo era una prueba de fuego ya que no pudo trabajar prácticamente con este plantel y se tuvo que hacer cargo interinamente de la dirección técnica de Central tras la renuncia de Leandro Somoza.

¿Cuánto te ayudaron los jugadores en llevar adelante el partido que vos querías?

Lo principal son los futbolistas. Esa es la realidad. Uno puede planificar y armar un montón de situaciones pero si ellos no lo llevan a cabo no hacés nada. Ellos tienen que estar bien y a partir de ahí hay que lograr los resultados.

¿Qué encontraste en este plantel?

Lo primero fue la predisposición para trabajar y hacer lo que planificamos. Desde allí se pueden resolver un montón de situaciones y seguramente los resultados van a llegar

¿Cómo se hace para en un día de trabajo bajar una idea?

Fue todo muy raro. Estaba en Mendoza para dirigir la reserva y al rato estaba dirigiendo a los chicos de primera. Hay que ser claros y ellos apoyaron la idea.

¿Pudiste hablar con los dirigentes sobre si Tevez iba a ser el próximo DT de Central?

No me dijeron nada de eso. Sí me confirmaron que voy a dirigir contra Vélez.

¿Te gusta más Vitamina Sánchez o Carlos Tevez?

No me corresponde hablar de eso más allá que sea hincha de Central. Hoy estoy en una función de técnico interino y me tengo que abocar a ello

¿Por qué no hiciste demasiados cambios de nombres?

Porque no tuve mucho tiempo de trabajo y no haber estado en el día a día con ellos. Por eso prioricé a los que venían con ritmo futbolístico, cambiamos un poco el sistema y el resultado se dio.