Ricardo Carloni: "El dinero de Buonanotte se utilizó para bajar el pasivo" "Dejamos dinero en caja para que se paguen varias cuentas", agregó el ex directivo de Central, y aclaró que todo quedó establecido en un acta avalada por una escribana Por Luis Castro 9 de marzo 2023 · 14:10hs

"No estaba en la dirigencia cuando se captó a Buonanotte, así que no sé cuál fue el acuerdo firmado", sostuvo Ricardo Carloni.

"Si esta banda de ladrones no dejaron muerto a Central, este club va a sobrevivir", declaró con crudeza a comienzos de año el presidente de Central, Gonzalo Belloso. La catarata de críticas hacia la anterior gestión no se detuvo y Belloso denunció una serie de irregularidades. A más de dos meses de aquellas duras palabras, el ex titular canalla Ricardo Carloni salió a escena con el fin de brindar algunas explicaciones. "El dinero de (Facundo) Buonanotte se utilizó para bajar el pasivo" y "la deuda que había en el club la bajamos cuando estuvimos a cargo", fueron algunas de las frases salientes del ex directivo, cuestionado por los socios e hinchas y que perdió de manera contundente en las elecciones de diciembre de 2022.

"No dio nombres de a qué ni quiénes se refería (por Belloso). Yo no hablo de la gestión actual. Lógicamente, si siguen hablando de números, voy a contestar porque hay un acta que avaló el traspaso y que la tenemos todos, incluso la actual dirigencia", afirmó el ex directivo en diálogo con La Capital.

Y agregó: "El total de recursos es de 539 millones de pesos y 700 mil dólares. Está todo detallado dónde está el dinero".

Belloso contó en una conferencia de prensa que hay vencimientos generales en este año por 1.600 millones de pesos entre cheques emitidos y Carloni retrucó: "Cuando nos fuimos dejamos dinero en caja para que se paguen varias cuentas".

Otro tema sensible es la venta de Facundo Buonanotte a Brighton en 1.800 millones de pesos, de lo que la dirigencia actual sostiene que no habría quedado nada. "El dinero de Buonanotte se utilizó para bajar el pasivo (pagarle a una mutual y empresarios locales), se invirtió en obras (baños Baigorria) y una parte se dejó en la institución", informó Carloni. "No era humo cuando decíamos que bajamos el pasivo a menos de 11 millones de dólares. En 2014 era de más de 20 millones. Hicimos una baja importante. Por eso hicimos el acta de traspaso para que quede todo bien claro. Esto es política y siempre se le hecha la culpa a otro. No hago política y los socios hablaron en las urnas. Si debo defender la gestión, la voy a hacer", sentenció. El actual futbolista Brighton, que fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos de la selección, llegó cuando era un chico a Central procedente de Mitre de Pérez, que reclama el 20 por ciento que firmaron los clubes en su momento. Al respecto, Carloni afirmó: "No estaba en la dirigencia cuando se captó a Buonanotte, así que no sé cuál fue el acuerdo firmado. Se debe sentar la dirigencia para analizarlo". Desde la entidad de Pérez confiaron que la negociación y firma de acuerdo se realizó con Raúl Broglia en 2015. Leer más: Belloso: A Central no le quedó un peso de Buonanotte y Blanco En cuanto al contrato de alquiler del estadio para que actuara Ricardo Arjona, el presidente auriazul sostuvo que "se firmó en 2 millones de pesos cuando el valor de mercado es de 20". Carloni explicó: "El contrato con Arjona era de 9 millones. Dos millones en efectivo, 400 plateas (6,9 millones de pesos) y 60 palcos vip más estacionamiento". Precisamente este detalle lo publicó en sus redes sociales días atrás con el fin de contradecir lo expresado por Belloso. "Si Central arregló más, bienvenido sea. No se regaló el estadio ni nada por el estilo", agregó. https://twitter.com/CarloniRicardo/status/1630948129016094723 Aprovechando que hoy se realiza el show internacional en el Gigante y a modo de información, el estadio fue alquilado en su momento a la productora para el evento, en un global de pesos NUEVE MILLONES. Dos millones en transferencia bancaria, 400 plateas con valor total ( sigue) https://t.co/O9ItpDVWJi — ®icardo ©arloni (@CarloniRicardo) March 1, 2023 Carloni insistió: "La deuda que había en el club cuando estuvimos a cargo la bajamos considerablemente". Leer más: Elecciones en Central: aplastante triunfo de Gonzalo Belloso quien será el nuevo presidente canalla El ex directivo fue uno de los que bancó y quiso tener a Carlos Tevez como entrenador de Central . "Traerlo fue un acierto y va a ser un técnico de la ostia. Con relación al contrato, si tenía una deuda eran dos salarios". -¿Va a seguir ligado al club, ahora como oposición?- preguntó La Capital. -Le di mucho tiempo a Central, fui una persona muy activa. Dejé de lado mi familia y mi empresa. Estoy retirado de la política. Hay que darle tiempo a esta gestión. El modelo no es el que quiero, pero respeto al socio. Más adelante, Carloni afirmó: "Siempre estoy para hablar y aclarar. Me gustaba hablar de los cinco meses que estuve como presidente y tuve que estabilizar al club". Y agregó: "El club necesita gestión. Insisto, hay un acta de traspaso firmada por un escribano y que la CD la tiene. Es la primera vez que salgo a hablar y no hago política. Quiero dejar bien claro esto". La mochila de las acusaciones públicas no son simples de llevar, aunque Carloni dijo no sentirse aludido. "Salvo esa expresión en conferencia ("si esta banda de ladrones no dejaron muerto a Central, este club va a sobrevivir") no se dijo nada más y no sé a quién se refirió. Si encuentran un ilícito, deben denunciarlo. Nosotros en 2014 empezamos a gestionar. Es lo que hay que hacer y lo que necesita Central. No con odio ni rencor porque fracasás. Soy una persona honesta y de valores, por eso voy a defender la gestión", concluyó.