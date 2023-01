Belloso: "A Central no le quedó un peso de Buonanotte y Blanco"

¿Y Lautaro Blanco? Belloso señaló que “parte del dinero de su venta se utilizó como activo por Jhonatan Candia”. El recuento de situaciones no terminó ahí. El Pejerrey trajo a colación a Joaquín Pereyra, vendido a Atlético Tucumán a fin de año. “Se lo cedió con una opción de compra del 50% del pase y terminaron vendiendo la ficha completa a espaldas del hincha, sin dejar un acta ni nada”.

Hasta el cantante Ricardo Arjona apareció en escena. Según el mandamás canalla, se firmó un contrato de alquiler del estadio en 2 millones de pesos, cuando el valor de mercado es de 20 millones. “No creo que ese concierto suceda, voy a defender el patrimonio de Central”, tiró.

A sabiendas de la delicada descripción que hizo Belloso, el dirigente instó a generar una unidad entre socios, hinchas, agrupaciones opositoras que participaron de las últimas elecciones, exjugadores y a todo aquel que quiera colaborar para “sacar a Central adelante”.

“Años de destrucción”

“Hace 12 o 13 días hábiles que estamos en el club. Hay muchas cosas positivas. Es un club pujante que quiere ser cada vez más grande, por más que lo impidieron todos estos años, que fueron años de destrucción. Vamos por el club que merecen los hinchas. Si vendíamos a Veliz y a Infantino íbamos a tener un equipo totalmente diezmado. Vamos a tener un equipo que represente a todos los hinchas y que esté a la altura de la grandeza que tiene este club. Nos encontramos con un club en donde se gastaba mucho más de lo que entraba, en donde hacían negocios paralelos. Hay deudas de cheques emitidos por 700 millones de pesos de 2019, 2020, 2021 y 2022, que justamente pusieron para que tengamos que pagar diciembre, enero y febrero. Esto fue con una intención clara de que Central quiebre, pero Central no va a quebrar y va a cumplir con las deudas. Y vamos a seguir auditando todo y a buscar mecanismos para sanear la institución. Si esta banda de ladrones no dejaron muerto a Central, este club va a sobrevivir. Con administración profesional, con amor, con todo lo que vamos a poner”.

“Vencimientos, 1.600 millones”

“Hay vencimientos generales en este año por 1.600 millones de pesos entre cheques emitidos, compromisos con bancos y deudas corrientes. A Central, de la televisión, le ingresan 700 millones. Así que tenemos dos años y un poco más para pagar lo emitido. Repito, vamos a salir adelante, con el apoyo de la gente y con la inteligencia y la capacidad que tenemos para gestionar entidades deportivas. Toda esta dirigencia está preparada para eso. Va a ser duro, va a ser un año difícil, no estoy acostumbrado a deber siquiera un peso ni a manejarme con deudas, pero vamos a aprender. Acá lo más importante es que tengamos un equipo en la cancha que represente muy bien al hincha”.

La venta de Buonanotte

“De la venta de Buonanotte no quedó nada. O mejor dicho quedaron sólo 100 millones de pesos pero nos llamaron de AFA para decir que nadie había pagado los gastos de la operación de venta, así que ahora también nos tenemos que hacer cargo de eso. Con lo cual, quedamos en deuda por la operación de Buonanotte”.

La venta de Blanco

“Parte de la plata que ingresó por Lautaro Blanco se usó como activo por Candia. Prácticamente no quedó nada. No quedó nada por Buonanotte, no quedó nada por Blanco, lo único que quedaron son deudas contraídas por el club, porque la plata se la llevaron. Tomaron compromisos con AFA que ahora tenemos que cumplir porque sino no podemos inscribir a nuestros jugadores”.

El caso Joaquín Pereyra

“Central cedió a Joaquín Pereyra a Atlético Tucumán con una opción de compra por 500 mil dólares. El 5 de enero 200 mil, en mayo 200 mil y un poco más adelante los otros 100 mil. El 5 de diciembre, a espaldas de todos nosotros, de los hinchas, vendieron el 100% de Pereyra. No hay un monto, no hay un acta de aprobación en comisión directiva. El artículo 90 del estatuto de Central dice que toda venta o cesión de derechos, tiene que estar aprobado por comisión directiva. No encontramos ni un papel que valide ésta venta. Atlético Tucumán dice que ya envió los cheques. En resumen: no tenemos el acta, no tenemos al jugador, ni tampoco la plata”.

“Vamos a salir adelante”

“No quiero terminar esta conferencia de una manera negativa. Ahora hay gente con muy buenas intenciones, muchos que se acercaron a ayudar, a acompañar, a dar una mano, la oposición en las elecciones se puso a disposición, exjugadores del club, el pueblo canalla en general. A este club lo vamos a sacar adelante. Va a costar tiempo, trabajo, pero hay destino de grandeza, de abrazarnos por salir campeones, y lo vamos a hacer”.