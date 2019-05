Reunión de Cocca y dirigentes pensando en el futuro

Diego Cocca se reunió con los principales referentes de la dirigencia canalla para diagramar lo que vendrá cuando se reinicie la competencia. Del encuentro participaron el cuerpo técnico completo más el presidente Rodolfo Di Pollina y el vice primero Ricardo Carloni. Después de eso hubo reunión de comisión directiva. Si bien no se conocieron detalles de lo charlado, sí trascendió que el DT elevó una lista de jugadores que serán prescindibles, es decir que no tendrá en cuenta, además de lo que tiene que ver con los refuerzos que deberán llegar. En ese punto confiaron que por el momento no hay nombres, sino posiciones en las que se necesitará contratar.

En los nombres de los refuerzos y los que dejarán el plantel seguramente estará el foco en los próximos días. Algunas voces consultadas indicaron que Cocca todavía no entregó una lista de posibles refuerzos, pero otras fuentes advirtieron que hubo nombres propios sobre la mesa. De igual forma, las características de los futbolistas que puedan hacer pie en Arroyito estarán ligadas a la forma en la que Cocca pretende que su equipo juegue en el próximo torneo. Serían no menos de seis o siete refuerzos los que se buscarán. Lo que deben definir a dirigencia es si antes de avanzar en esas negociaciones cerrarán la contratación de nuevo director deportivo.

No obstante, en lo primero que se avanzará es en lo que tiene que ver con aquellos jugadores que no estarán en los planes de Cocca y que serían entre 10 y 15. La idea es que el DT a partir de hoy se comunique con ellos para informales el cuadro de situación. Después, estará en ellos buscarse lugar en otro club o quedarse a pelear por un puesto. Además están quienes terminan su contrato. A priori, la lista de futbolistas que no figuran en la lista de Cocca son varios. Se habla de alrededor de 15. Algunos casos muy puntuales, como los de Ortigoza y Camacho, posiblemente sea necesaria una charla a fondo con el entrenador.

También se charló de la forma en la que se afrontará la pretemporada. El grupo fue licenciado hasta el próximo 5 de junio. Ese día comenzarán los trabajos en Arroyo Seco (la idea es sumar a varios juveniles, especialmente de la categoría 2000/01, que son los que esta conducción dice forman parte de la captación que hicieron). La intención del cuerpo técnico es trabajar entre siete y 10 días fuera de Rosario, pero en lo que sería la segunda parte de la pretemporada, debido a que el receso será más largo de lo habitual. Igual, para que ello suceda, dependerá mucho de que llegue alguna invitación, ya que la dirigencia no considera viable realizar una erogación de dinero importante para una pretemporada fuera de Rosario en medio de un mercado de pases clave.