Tragedia en San Cristóbal: Defensores de Niñez reclamaron "fortalecer estrategias de detección temprana"

El organismo sostuvo que estos hechos de violencia, que involucran a infancias y adolescencias, deben interpelar a la sociedad y el Estado

La comunidad de San Cristóbal despidió con velas a Ian en la puerta de la escuela.

El Consejo Federal de Defensores y Defensoras de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la República Argentina expresó su profundo dolor ante el trágico hecho ocurrido en San Cristóbal , donde un alumno de 13 años asesinó de un escopetazo a otro de 15 mientras izaban la bandera en la escuela Mariano Moreno.

El hecho conmocionó a todo el país por tratarse de un caso con ribetes similares a la masacre de Carmen de Patagones perpetrada en 2004. Es por eso que este organismo se pronunció por la gravedad del caso.

"Acompañamos con respeto y solidaridad a la familia de la víctima , a los adolescentes heridos y a sus familias, así como a la comunidad educativa que atraviesa este momento de angustia, conmoción e incertidumbre", rezaba el comunicado emitido este martes.

"Los hechos de violencia que involucran a infancias y adolescencias en todo el país y en diversos ámbitos, deben interpelarnos como sociedad y como Estado. Nos obligan a reflexionar con seriedad en torno a estas situaciones y al malestar emocional que provocan en la vida de niñas, niños y adolescentes. Demanda de forma urgente el fortalecimiento de estrategias de prevención, detección temprana y abordaje integral, especialmente en los entornos escolares, digitales y comunitarios" , agregaron.

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En este marco, aseguraron: "Resulta especialmente preocupante el tratamiento desde algunos medios de comunicación que han difundido imágenes, datos personales y otra información que resultan revictimizantes y constituyen una vulneración de derechos fundamentales, en particular del derecho a la dignidad, la intimidad y la protección de la identidad, consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley N° 26.061".

Comunicación responsable

Las Defensorías de Niñez también exhortaron a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto a ejercer "un tratamiento responsable de la información", a fin de evitar la exposición, estigmatización o reproducción de contenidos que profundicen el daño.

La entidad argumentó que este hecho debe ser considerado como una señal de alerta que requiere respuestas inmediatas y coordinadas. En tal sentido, el Consejo Federal impulsará acciones ante las autoridades educativas nacionales a fin de promover instancias urgentes de reflexión en las instituciones escolares de todo el país, así como el fortalecimiento de los dispositivos de prevención y abordaje de situaciones de violencia, incluyendo el bullying.

"Resulta imprescindible que todos los actores del sistema de protección, en sus distintos niveles jurisdiccionales, actúen corresponsablemente (Nación, Provincias y Municipios), con la articulación y la profundidad que la situación exige, garantizando intervenciones respetuosas que promuevan la escucha, participación y protagonismo de chicos y chicas acorde a los derechos que los asisten", indicaron.

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Del mismo modo, destacaron la importancia de que todos los recursos disponibles se pongan al servicio del fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a la niñez y la adolescencia, priorizando la prevención de la violencia y la construcción de entornos seguros y protectores.

Finalmente, reafirmaron que la respuesta a estos hechos no puede ser el sensacionalismo ni la simplificación, sino el compromiso colectivo con el interés superior del niño, la promoción del buen trato, la escucha activa y la construcción de vínculos basados en el respeto.

Es por eso que el Consejo Federal de Defensores y Defensoras de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes renovó el compromiso de trabajar de manera articulada para prevenir la violencia y garantizar el pleno ejercicio de derechos en todo el territorio nacional.