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Básquet: la Superliga de la Rosarina tiene a un líder y a dos que se quieren subir a la punta

Tras el cuarto capítulo de la Superliga de Básquet de la Rosarina, Sportsmen Unidos marcha primero, pero Gimnasia y Provincial quieren alcanzar esa posición.

31 de marzo 2026 · 15:10hs
Sportsmen Unidos tiene récord perfecto en la Superliga de la Asociación Rosarina de Básquet

Sportsmen Unidos tiene récord perfecto en la Superliga de la Asociación Rosarina de Básquet,

La Superliga de básquet que organiza la Asociación Rosarina tuvo su cuarto capítulo y hasta el momento Sportsmen Unidos lidera la tabla con récord perfecto. Aunque este miércoles se sumarán Provincial o Gimnasia (ambos con una campaña de 3-0) quienes se miden en el Bonilla en el cierre de la jornada.

El pasado miércoles 25 de marzo se cerró la fecha 3 con la victoria de Unión de Arroyo Seco 100-89 ante Club Atlético Olegario Víctor Andrade, En el ganador hubo 18 puntos Lucio Grimauldo, 17 Ignacio Alimena y 16 Santiago Cordero. En la visita anotó 24 Joaquín Zapata, 20 Yago Taylor y 12 Gabriel Romano.

Además, se abrió la cuarta jornada donde Central superó a El Tala por 73 a 64. Los canallas contaron con 20 puntos de Mauro Burgos y 16 de Matías Martínez. En la visita hizo 18 Fernando Scalella y 16 Gastón Pérez.

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El viernes 27 de marzo Atalaya (30 de Maximiliano Yanson, 11 de Tomás Vottero y 10 de Joaquín Baridón) venció como visitante por 76 a 57 a Naútico (18 de Franco Falcone y 15 de Tomás Móndolo).

Otro visitante triunfador fue Unión de Arroyo Seco por 78 a 70 contra Unión y Progreso. En el ganador hubo 19 puntos de Ignacio Alimena y 17 de Lautaro Mengarelli. Mientras que Álvaro Roig (23) fue la figura de los locales.

Mientras que Alumni le ganó 84 a 72 a Tiro Suizo. En los de Casilda hubo 18 puntos de Jorge Yonnaguer, 14 de Román Mercé, 14 de Lucas Jacob y 12 de Emanuel Rava. En la visita hizo 17 Lucio Bisiach, 13 Bautista Gentile y 11 Julián Nebbia.

La jornada del domingo

El domingo 29 de marzo, Sportsmen Unidos sostuvo su récord perfecto y venció de visitante por 67 a 53 a Caova. En el Verde Latrell Williams hizo 29 puntos y Galo Marín 13. En los de zona sur anotaron 14 Yago Taylor y 14 Brian Najnudel

Temperley doblegó a Sportivo América por 80 a 51 con 15 puntos de Gregorio Traglia y 13 de Santiago Rodríguez. En el perdedor anotó 16 Daniel Gauna.

Finalmente, Regatas Rosario (23 tantos de Franco Galleano, 14 de Octavio López Rucci y 13 de Nazareno Necchi) se impuso a Atlantic Sportsmen (12 de Tiago Gromico, 10 de Mateo Zelaya y 10 de Matías Quiroga) por 71 a 61.

Los récords quedaron así: Sportsmen Unidos 4-0, Temperley 3-1, Alumni de Casilda 3-1, Unión de Arroyo Seco 3-1, Gimnasia 3-0, Provincial 3-0, Central 2-2, El Tala 2-2, Atalaya 2-2, Atlantic Sportsmen 2-2, Náutico 1-3, Unión y Progreso 1-3, América 1-3, Regatas 1-3, Tiro Suizo 0-4, Caova 0-4.

Primera A del básquet local

Los resultados de la cuarta fecha fueron: Calzada 75-62 Sportivo Federal, Talleres de Villa Gobernador Gálvez 68-80 Echesortu, Saladillo 83-77 Talleres de Arroyo Seco, Libertad 90-70 Newell’s, Red Star 98-66 Puerto San Martín, San Telmo de Funes 105-64 Gimnasia B, Atlético Fisherton 78-71 Unión Sionista y Los Rosarinos Estudiantil 69-48 Paganini Alumni de Granadero Baigorria.

Récords: San Telmo 4-0, Echesortu 4-0, Red Star 3-1, Saladillo 3-1, Atlético Fisherton 3-1, Calzada 2-2, Sportivo Federal 2-2, Libertad 2-2, Gimnasia 2-2, Talleres de Arroyo Seco 2-2, Talleres de Villa Gobernador Gálvez 2-2, Los Rosarinos Estudiantil 2-2, Paganini Alumni 1-3, Newell’s 0-4, Puerto San Martín 0-4, Unión Sionista 0-4.

Primera B

Los marcadores de la cuarta jornada fueron: Atlantic Sportsmen B 78-52 Edison, Unión de Arroyo Seco B 73-62 Red Star B, Maciel 87-78 Universitario, El Tala B 50-Alba Argentina de Maciel 49, Atalaya B 67-63 Temperley B, Provincial B 65-Náutico B 74 y Servando Bayo 89-60 Central B. El 1º de Abril juegan Fortín Barracas ante Ciclón.

Los récords: Atlantic Sportmen B 3-1, Alba Argentina de Maciel 3-1, Atalaya B 3-1, Maciel 3-0, El Tala B 3-0, Unión de Arroyo Seco B 2-2, Temperley B 2-2, Provincial B 2-2, Universitario 2-2, Servando Bayo 2-1, Ciclón 1-2, Fortín Barracas 1-2, Central B 1-2, Ben Hur 1-2, Náutico B 1-3, Red Star B 0-4 y Edison 0-3

Primera C y Primera D Flex

Los récords en la Primera C son: Regatas Rosario B 4-0, Saladillo B 4-0, San Telmo de Funes B 3-1, Atlético Fisherton B 3-1, Los Rosarinos Estudiantil 3-0, Residentes Parquefield 2-2, Arroyo Seco Athetic Club 2-1, Universitario B 1-3, Independiente de Ricardone 2-1, Velocidad y Resistencia 1-3, Calzada B 1-3, Tiro Suizo B 1-3, Belgrano de Rosario 1-3, El Tala B 1-3, Paganini Alumni B 1-2 y Sorrento Open 0-4.

En la Primera D esta es la tabla: Edison B 4-0, Libertad B 3-1. Sportivo Belgrano de Oliveros 3-1, Unión Sionista B 3-1, Timbuense 3-0, Provincial C 3-0, Ciclón B 2-2, Alumni de Casilda B 2-1, Sportivo Federal B 2-1, Garibaldi de Fray Luis Beltrán 2-1, Unión y Progreso B 1-3, Servando Bayo B 1-2, Echesortu B 0-4, Velocidad y Resistencia B 0-4, Puerto San Martín B 0-2 y Talleres de Arroyo Seco B 0-2.

Básquet Femenino

En la primera A de las chicas, el jueves 26 de marzo se jugó la tercera fecha con estos resultados: Talleres de Villa Gobernador Gálvez le ganó 66 a 46 a Maciel; Provincial venció como visitante a Ben Hur por 68 a 57, Náutico hizo lo propio con Central por 104 a 63, mientras que Regatas de San Nicolás se hizo fuerte en Granadero Baigorria y venció a Paganini Alumni por 69 a 59.

Talleres de Villa Gobernador Gálvez (3-0) y Regatas de San Nicolás (2-0) son los dos equipos que tienen récord perfecto. Mientras que en la B Femenina lideran con un récord de 2-1 Sport de Cañada de Gómez, Adeo y Sportivo Belgrano de Oliveros. Lo siguen con récord de 2-0 Alba Argentina de Maciel y Calzada.

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