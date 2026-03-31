Básquet: la Superliga de la Rosarina tiene a un líder y a dos que se quieren subir a la punta

El viernes 27 de marzo Atalaya (30 de Maximiliano Yanson, 11 de Tomás Vottero y 10 de Joaquín Baridón) venció como visitante por 76 a 57 a Naútico (18 de Franco Falcone y 15 de Tomás Móndolo).
Otro visitante triunfador fue Unión de Arroyo Seco por 78 a 70 contra Unión y Progreso. En el ganador hubo 19 puntos de Ignacio Alimena y 17 de Lautaro Mengarelli. Mientras que Álvaro Roig (23) fue la figura de los locales.
Mientras que Alumni le ganó 84 a 72 a Tiro Suizo. En los de Casilda hubo 18 puntos de Jorge Yonnaguer, 14 de Román Mercé, 14 de Lucas Jacob y 12 de Emanuel Rava. En la visita hizo 17 Lucio Bisiach, 13 Bautista Gentile y 11 Julián Nebbia.
La jornada del domingo
El domingo 29 de marzo, Sportsmen Unidos sostuvo su récord perfecto y venció de visitante por 67 a 53 a Caova. En el Verde Latrell Williams hizo 29 puntos y Galo Marín 13. En los de zona sur anotaron 14 Yago Taylor y 14 Brian Najnudel
Temperley doblegó a Sportivo América por 80 a 51 con 15 puntos de Gregorio Traglia y 13 de Santiago Rodríguez. En el perdedor anotó 16 Daniel Gauna.
Finalmente, Regatas Rosario (23 tantos de Franco Galleano, 14 de Octavio López Rucci y 13 de Nazareno Necchi) se impuso a Atlantic Sportsmen (12 de Tiago Gromico, 10 de Mateo Zelaya y 10 de Matías Quiroga) por 71 a 61.
Los récords quedaron así: Sportsmen Unidos 4-0, Temperley 3-1, Alumni de Casilda 3-1, Unión de Arroyo Seco 3-1, Gimnasia 3-0, Provincial 3-0, Central 2-2, El Tala 2-2, Atalaya 2-2, Atlantic Sportsmen 2-2, Náutico 1-3, Unión y Progreso 1-3, América 1-3, Regatas 1-3, Tiro Suizo 0-4, Caova 0-4.
Primera A del básquet local
Los resultados de la cuarta fecha fueron: Calzada 75-62 Sportivo Federal, Talleres de Villa Gobernador Gálvez 68-80 Echesortu, Saladillo 83-77 Talleres de Arroyo Seco, Libertad 90-70 Newell’s, Red Star 98-66 Puerto San Martín, San Telmo de Funes 105-64 Gimnasia B, Atlético Fisherton 78-71 Unión Sionista y Los Rosarinos Estudiantil 69-48 Paganini Alumni de Granadero Baigorria.
Récords: San Telmo 4-0, Echesortu 4-0, Red Star 3-1, Saladillo 3-1, Atlético Fisherton 3-1, Calzada 2-2, Sportivo Federal 2-2, Libertad 2-2, Gimnasia 2-2, Talleres de Arroyo Seco 2-2, Talleres de Villa Gobernador Gálvez 2-2, Los Rosarinos Estudiantil 2-2, Paganini Alumni 1-3, Newell’s 0-4, Puerto San Martín 0-4, Unión Sionista 0-4.
Primera B
Los marcadores de la cuarta jornada fueron: Atlantic Sportsmen B 78-52 Edison, Unión de Arroyo Seco B 73-62 Red Star B, Maciel 87-78 Universitario, El Tala B 50-Alba Argentina de Maciel 49, Atalaya B 67-63 Temperley B, Provincial B 65-Náutico B 74 y Servando Bayo 89-60 Central B. El 1º de Abril juegan Fortín Barracas ante Ciclón.
Los récords: Atlantic Sportmen B 3-1, Alba Argentina de Maciel 3-1, Atalaya B 3-1, Maciel 3-0, El Tala B 3-0, Unión de Arroyo Seco B 2-2, Temperley B 2-2, Provincial B 2-2, Universitario 2-2, Servando Bayo 2-1, Ciclón 1-2, Fortín Barracas 1-2, Central B 1-2, Ben Hur 1-2, Náutico B 1-3, Red Star B 0-4 y Edison 0-3
Primera C y Primera D Flex
Los récords en la Primera C son: Regatas Rosario B 4-0, Saladillo B 4-0, San Telmo de Funes B 3-1, Atlético Fisherton B 3-1, Los Rosarinos Estudiantil 3-0, Residentes Parquefield 2-2, Arroyo Seco Athetic Club 2-1, Universitario B 1-3, Independiente de Ricardone 2-1, Velocidad y Resistencia 1-3, Calzada B 1-3, Tiro Suizo B 1-3, Belgrano de Rosario 1-3, El Tala B 1-3, Paganini Alumni B 1-2 y Sorrento Open 0-4.
En la Primera D esta es la tabla: Edison B 4-0, Libertad B 3-1. Sportivo Belgrano de Oliveros 3-1, Unión Sionista B 3-1, Timbuense 3-0, Provincial C 3-0, Ciclón B 2-2, Alumni de Casilda B 2-1, Sportivo Federal B 2-1, Garibaldi de Fray Luis Beltrán 2-1, Unión y Progreso B 1-3, Servando Bayo B 1-2, Echesortu B 0-4, Velocidad y Resistencia B 0-4, Puerto San Martín B 0-2 y Talleres de Arroyo Seco B 0-2.
Básquet Femenino
En la primera A de las chicas, el jueves 26 de marzo se jugó la tercera fecha con estos resultados: Talleres de Villa Gobernador Gálvez le ganó 66 a 46 a Maciel; Provincial venció como visitante a Ben Hur por 68 a 57, Náutico hizo lo propio con Central por 104 a 63, mientras que Regatas de San Nicolás se hizo fuerte en Granadero Baigorria y venció a Paganini Alumni por 69 a 59.
Talleres de Villa Gobernador Gálvez (3-0) y Regatas de San Nicolás (2-0) son los dos equipos que tienen récord perfecto. Mientras que en la B Femenina lideran con un récord de 2-1 Sport de Cañada de Gómez, Adeo y Sportivo Belgrano de Oliveros. Lo siguen con récord de 2-0 Alba Argentina de Maciel y Calzada.