Cambios inesperados de la AFA en el VAR: juego fluido e interpretación de jugadas

El organismo determinó una serie de ajustes para agilizar el juego y esclarecer las decisiones de las revisiones de video.

La intervención del VAR ante Platense fue muy cuestionada por los hinchas de Newell's.

Las polémicas del torneo Apertura aumentaron con el correr de los partidos e impulsaron una serie de cambios urgentes en la implementación del VAR en el fútbol argentino , el cual entrará en una nueva etapa. En las últimas horas, la AFA dispuso algunos ajustes para “esclarecer” los fallos arbitrales .

Con motivo de disminuir las críticas que apuntan contra el VAR y los árbitros , los responsables del arbitraje argentino mantuvieron una reunión en la que propusieron algunos cambios con el objetivo de agilizar los tiempos de decisión y mejorar la claridad de las decisiones de los jueces .

Dichas medidas fueron resueltas por la Dirección Nacional de Arbitraje, encabezada por el director Federico Beligoy y el gerente técnico del arbitraje Fernando Rapallini. A su vez, desde hace unos días comenzaron a ser informados todos los equipos arbitrales para iniciar la implementación de las mismas.

El objetivo primordial de estas modificaciones introducidas por la AFA es que el esquema del VAR mantenga su rol de herramienta de corrección de errores, pero con los límites operativos más claros y definidos.

Las nuevas medidas para el VAR

Una de las principales iniciativas que motivó los cambios es acotar las intervenciones del VAR e interrumpir menos las acciones del juego, por lo que las revisiones se limitarán a las situaciones de errores evidentes, evitando amplias interpretaciones.

Al respecto, indicaron que se intentará reducir la duración de los chequeos y se buscará sostener la decisión del árbitro en campo en acciones que no cuenten con una evidencia concluyente, además de que se les autorizaría a ir directamente a revisión si así lo consideran.

>> Leer más: Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

Por otro lado, destacaron la intención de priorizar la interpretación por delante del reglamento. Es por esto que se enfocarán en el criterio en jugadas dentro del área, aclarando que “el contacto por sí solo no determina infracción”, una “sanción debe basarse en acciones claras y comprobables”, y que “el VAR no debe intervenir en situaciones interpretativas sin evidencia suficiente”.