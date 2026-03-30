Central y un árbitro que ya conoce para el debut en la Libertadores: Wilmar Roldán

El colombiano, uno de los jueces más reconocidos del continente, fue designado para el estreno canalla ante Independiente del Valle. Ya dirigió dos debuts de Central en la Copa Libertadores

Wilmar Roldán acaba de marcar el penal que será el empate de Central ante Nacional de Montevideo, en la Copa Libertadores 2016.

El debut de Rosario Central en Copa Libertadores ya tiene autoridades definidas. Los que impartirán justicia serán colombianos, y como árbitro principal ante Independiente del Valle fue designado Wilmar Roldán , uno de los jueces con mejor reputación de América.

Roldán ya dirigió a los auriazules en dos oportunidades. Las dos veces, casualmente, fueron en el estreno de Copa Libertadores. La primera en la edición 2016, empate (1 a 1) ante Nacional de Montevideo. Y la segunda en 2024, con triunfo (1 a 0) frente a Peñarol.

Esos dos partidos se disputaron en el Gigante, como ocurrirá el próximo 9 de abril, cuando los de Arroyito reciban a Independiente del Valle de Ecuador, en la presentación auriazul en fase de grupos de esta edición, la 2026.

La primera vez de Roldán con Rosario Central fue en la Libertadores 2016, cuando el equipo que dirigía Eduardo Coudet consiguió un agónico empate en el debut copero ante Nacional de Montevideo. El resultado final fue 1 a 1, y el tanto canallla fue obra de Marcelo Larrondo, de penal, con el tiempo cumplido.

El segundo del juez colombiano con los auriazules fue en 2024, en el estreno ante Peñarol en Arroyito. Allí hubo triunfo del Central de Miguel Ángel Russo sobre los uruguayos por 1 a 0. El único gol del encuentro fue anotado por Carlos Quintana, en una acción con pelota detenida.

>>Leer más: Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

También dirigió a Independiente del Valle

Roldán también dirigió a Independiente del Valle en Copas Internacionales. Lo hizo en 7 ocasiones, 6 por Libertadores y 1 por Sudamericana. El único partido que lo arbitró en Sudamericana fue en la final de la edición 2022, en un cotejo icónico para los ecuatorianos, cuando Independiente del Valle se coronó campeón al derrotar a San Pablo por 2 a 0.

En los 6 encuentros que Roldán lo dirigió por Libertadores, Independiente logró 4 victorias y sufrió 2 caídas. Los triunfos fueron todos de local, ante: Boca (2 a 1 en la ida de la semifinal de 2016); Flamengo (5 a 0 en fase de grupos de la edición 2020), Unión Española de Chile (6 a 2 en la fase previa de la edición 2021); y Argentinos Juniors (3 a 2 en fase de grupos de edición 2023).

Y las derrotas se dieron en los partidos de visitante frente a: River (1 a 0 en la vuelta de octavos de final de 2016) y Olimpia de Paraguay (3 a 1 en la segunda ronda de la fase pervia de la Copa 2017).

El próximo jueves 9 de abril en el Gigante, Roldan estará acompañado por compatriotas Alexander Guzmán y Jhon Gallego, cumplirán el rol de asistentes; y Carlos Betancur, que se desempeñará como cuarto árbitro. Además, en el control del sistema VAR trabajará Leonardo Mosquera, y lo hará acompañado por Keiner Jiménez, que será su asistente.