"Ladrón": vandalizaron el mural de Ángel Di María en El Torito

El Torito , el club donde Ángel Di María jugó sus primeros partidos de fútbol, fue vandalizado tras conocerse el flamante título de Rosario Central otorgado por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Pintura negra arruinó la imagen de Fideo en el mural con el cual el club homenajeó al ídolo rosarino.

“ Ladrón. Mercenario ”, escribieron debajo del escudo del club, que permanece impoluto a pesar del ataque de los vándalos en una clara muestra de que el ataque fue dirigido al volante zurdo. Sobre el rostro de Ángel Di María alguien tiró un baldazo de pintura que tapa el rostro del jugador de Rosario Central.

Ahora, el club de barrio La Cerámica deberá reparar el mural, que ya había sido vandalizado en 2024, en aquel momento se lo tomó como un amedrentamiento para el campeón del mundo cuando se rumoreaba una posible vuelta del campeón del mundo.

En diálogo con La Capital, el presidente de El Torito, Germán Ángel, reconoció el ataque en la noche de este jueves, luego de la tormenta que azotó a Rosario. “Estamos muy tristes” , dijo Ángel y agregó que "es todo por el título" que Central consiguió por obtener el primer puesto en la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol Argentino.

Para mal de males, la tormenta del pasado sábado, que se dio bajo un alerta amarillo, destruyó parte del cableado y de las cámaras de seguridad de la institución, por lo que no pudieron registrar el momento exacto del hecho ni a sus protagonistas. Sumado a la lluvia del jueves, algunos vehículos de gran porte estacionados y la falta de testigos complicaron aún más la posibilidad de esclarecer la pintada maliciosa.

De todas formas, la zona cuenta con cámaras de seguridad, la más significativa en la esquina de Boedo y Baigorria. Ante esto Ángel le confió a este medio que realizaron la denuncia y le solicitaron a la intendencia la posibilidad de acceder a esas imágenes.

La consternación de Germán Ángel era manifiesta. “Lo hicimos de la selección porque es un chico que salió del barrio y llegó a los más alto. Es el referente de todos los chicos, sean de Central o de Newell’s”, contó el presidente del club El Torito.

El Torito no frena

A pesar del ataque sufrido y del desconsuelo reinante en un club de barrio, la actividad continuará sin restricciones. Salvo para aquellos que tenían al mural como punto de encuentro: “Es una tristeza porque los chicos vienen a sacarse fotos. Gente de todo el mundo que nos vio en Netflix y viene”.

La institución que alberga a más de 800 chicos y chicas de La Cerámica, Parque Field, Rucci, La Esperanza (exChurrasco), Casiano Casas e Ibarlucea tendrá sus prácticas desde las 18 y el domingo definen la final del torneo de la Rosarina ante Mitre de Pérez en las canchas de San José por el torneo de la Primera B.

El próximo paso será reparar el mural que El Torito le ofreció al mejor jugador surgido en el club, como ya lo hicieron en 2024 cuando le escribieron “¿Todavía vas a volver?”. En ese entonces, estaba latente la posibilidad del regreso de Fideo a Rosario Central y el club que lo vio patear las primeras pelotas sufrió las consecuencias. Tiempo después lo rediseñaron con una nueva imagen que hacía recordar al festejo de Di María en la final del mundial de Qatar 2022. “Somos un club de barrio humilde que acompaña a Ángel Di María desde que las cosas no iban tan bien. Para nosotros es un icono”, remarcó Germán Ángel y expresó que aquellos que estén interesados en colaborar para arreglar el mural pueden comunicarse a través de las redes sociales del club.