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Las miradas del fútbol argentino apuntan a Córdoba: River y Belgrano van por el grito de campeón

Los equipos del Chacho Coudet y el Ruso Zielinski juegan desde las 15.30 en el Mario Alberto Kempes para dirimir el título del torneo Apertura

23 de mayo 2026 · 20:04hs
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El River del Chacho Coudet y el Belgrano del Ruso Zielinski irán por el título en el Kempes.

El River del Chacho Coudet y el Belgrano del Ruso Zielinski irán por el título en el Kempes.

En el fútbol argentino hay final, hay expectativa y también mucha tensión. Todo eso en medio del morbo que generó el hecho de que los equipos que pelearán este domingo por el título son River y Belgrano, aquellos que se enfrentaron en la promoción de 2011 y que terminó con el ascenso del Pirata y el descenso millonario.

Los dos lo viven de una manera especial, aunque seguramente para Belgrano estos 90 minutos (pueden ser 120) serán lo más importantes en la historia del club. Es que está a un paso de poder lograr su primer título en la máxima categoría.

El encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes desde las 15.30 y con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Tanto River como Belgrano hicieron los méritos suficientes como para quedarse llegar a esta final soñada. Fueron, sin dudas, los dos mejores equipos del fútbol argentino en este torneo Apertura.

River, con más experiencia que Belgrano

En la previa hay una clara diferencia entre un equipo y otro, al menos en la experiencia en este tipo de partidos. River es un club con muchísimos títulos y acostumbrado a disputar finales, lo que puede resultarle un plus. Del lado de Belgrano, las ganas de dar el gran batacazo y de pegar su primer grito de campeón en el fútbol argentino. Por eso el enorme apoyo que sus hinchas le dio al plantel con un banderazo en estadio pirata.

>> Leer más: River-Belgrano, la gran final del morbo por el recuerdo del descenso Millonario hace 15 años

Este River que arrancó muy mal el torneo, lo que provocó la ida de Marcelo Gallardo, se acomodó tras la llegada del Chacho Coudet. Clasificó entre los primeros de su grupo y de octavos de final en adelante se deshizo de San Lorenzo primero (ese día el equipo pasó del “que se vayan todos” al empate agónico y el triunfo por penales), de Gimnasia después y de Central en la semifinal.

El Pirata hizo lo suyo

El Pirata no se quedó atrás, porque en octavos dejó en el camino nada menos que a Talleres, para después hacer lo propio frente a Unión y Argentinos Juniors (todos en condición de visitante).

El histórico River enfrenta al entusiasta Belgrano en un Kempes que coronará a un nuevo campeón del fútbol argentino. El recuerdo de aquello que sucedió en 2001 está, pero esta vez lo que está en juego es un título.

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