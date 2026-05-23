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Del pozo a la fotosíntesis: la alianza clave en Santa Fe para empujar una biorrefinería

La historia de la alianza estratégica entre YPF y la empresa Essential Energy para transformar la antigua refinería ubicada en San Lorenzo

23 de mayo 2026 · 18:52hs
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Federico Pucciariello

Federico Pucciariello, titular de la firma recibió a Horacio Marín en el sur de Santa Fe.

Federico Pucciariello tenía desde 2015 un proyecto en la cabeza sobre una biorrefinería. Años dando vueltas sin poder encontrar el calce justo hasta que lo encontró. A veces ese calce es un hecho; otras, una persona. El dueño de Essential Energy Group, dedicada a los biocombustibles en Santa Fe, dice que fue el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, la llave para su idea.

A pocos meses de que Marín asumiera ese cargo, Pucciariello le envió una carta con el proyecto para reactivar la refinería de la petrolera estatal en San Lorenzo y hacerla una industria bio para procesar combustibles para aviación. Marín leyó la nota, lo convocó y le dijo en persona: “Creo que esto debemos hacer en la refinería”.

“Horacio entendió todo y muy rápido”, cuenta Pucciariello. Calzaba perfecto en el plan 4x4 de YPF, la estrategia corporativa lanzada para multiplicar por cuatro el valor de la compañía en cuatro años y convertir a la Argentina en una potencia exportadora de energía.

YPF en Santa Fe

Justamente, cuando funcione en todo su potencial, se podrá exportar hasta 600 millones de dólares por año. Es que el proyecto avanzó a una velocidad récord y con un aliciente de la época: es una inversión privada de las más grandes en Santa Fe, superior a u$s 350 millones, esperando que sea el primer Rigi ambiental de la provincia.

Marín empuja para ese lado. “Queremos una biorrefinería con un Rigi y el objetivo final es que sea SAF combustible para aviación”, sostuvo en el ciclo Hombre y mujeres de Negocios, de La Capital +.

Embed - Horacio Marin CEO de YPF y la polémica sobre la privatización | Negocios | LC+

Luego se sinceró en algo clave: “Como no venimos del negocio del biocombustible decidimos que Essential Energy, que son los que saben, sean los operadores”. Detrás de la frase se desprende una síntesis de dos mundos: recursos fósiles y recursos vegetales.

Nuevos combustibles en San Lorenzo

Se unen para un combustible igual al fósil pero renovable y fotosintético. Es decir: de la fotosíntesis que se genera a diario en las tierras de la región centro productiva pampeana.

Claramente hubo sinergia. “Hay que destacar que YPF cambió. No es más la empresa petrolífera que se politizaba y tuvo la suerte de tener a Marín, que es de un carisma y tecnicismo que supera la norma y transformó una petrolera que arrastraba los pies a una pujante que genera riquezas para accionistas y el país”, opinó Pucciariello en Tres Poderes, de RTS.

El empresario del bio explica que tener un monstruo como el YPF de socio levanta la vara en Santa Fe. “Sobre todo una persona como Horacio, quien es un disruptivo total”, indicó.

“En Essential Energy somos una empresa que demuestra con hechos y el hecho de ir a recorrer semejante avance que se hizo en cuatro meses es extraordinario. Hay que seguir en esa línea”, añadió.

El emprendimiento conjunto demandará un desembolso de más de 350 millones de dólares en los próximos 37 meses, hasta que esté lista para producir 220 mil toneladas anuales de SAF, HVO (gasoil bio) y coproductos. Recién arranca el camino.

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