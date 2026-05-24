San Lorenzo distinguió a los estudiantes que hicieron el video con música de Oasis

El intendente Leonardo Raimundo encabezó el acto por la declaración de interés cultural de la filmación en El Seráfico con el tema “Stop crying your heart out”

El reconocimiento tuvo como protagonistas a un grupo de alumnos sanlorencinos que alcanzaron notoriedad mundial con una producción audiovisual grabada en un sector emblemático de la ciudad. La interpretación de “Stop crying your heart out” llegó a ser replicada en redes sociales por Liam Gallagher , el cantante de la banda inglesa.

El municipio de la cabecera del cordón industrial declaró de interés cultural el proyecto impulsado por el profesor Pablo Parente . El doceente reunió a alumnos de quinto y sexto grado del Colegio Santa Rosa de Viterbo, así como al coro de la escuela San Carlos. Así se armó una propuesta que promueve la integración entre instituciones educativas a través de la música y la filmación.

Durante el encuentro, Raimundo destacó el trabajo de la comunidad educativa y el significado profundo de la experiencia para los alumnos. “ Los ‘me gusta’ están buenos, pero lo más importante es lo que ustedes sienten al ver lo que hicieron , lo que sentimos los sanlorencinos al vernos reflejados en una obra universal, que trascendió fronteras, hecha por chicos de nuestra ciudad. Nos da esperanza. Dios quiera que siempre guarden ese corazón y ese espíritu”, manifestó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Andres Parente (@pabloaparente)

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, expresó: “La verdad es que para nosotros es un gusto enorme. Que sucedan estas cosas en las escuelas es muy importante. Demostramos que la cultura, la educación y lo que se hace con el corazón puede tener mucho impacto y ustedes son los protagonistas. Así que estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes”.

>> Leer más: El programa "La Muni en tu escuela" desplegará 22 dispositivos pedagógicos en Villa Gobernador Gálvez

“Lograron algo muy importante, chicos, que es hacer un proyecto con el profe, ponerle alas y que vuele a todo el mundo. Son los mejores embajadores que tiene la ciudad de San Lorenzo”, agregó el edil. Luego de las palabras de los funcionarios, los alumnos realizaron una emotiva interpretación en vivo del tema y recibieron presentes entregados por integrantes del Ejecutivo municipal.

El decreto mediante el cual se efectuó el reconocimiento establece que el proyecto se destaca por su “calidad artística y por transmitir un mensaje de unión, sensibilidad y trabajo colectivo”. Asimismo, subraya la tarea de Parente porque "logró combinar la enseñanza musical con la producción audiovisual, acercando a los chicos a expresiones culturales que forman parte del patrimonio artístico de distintas generaciones".