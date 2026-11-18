Aníbal Moreno, actual jugador de River, decidió ponerle fin a una molestia lumbar y se someterá a una cirugía para terminar con los incesantes dolores

River recibió una noticia negativa de cara a la recta final del campeonato: Aníbal Moreno decidió someterse a una cirugía para tratar la discopatía lumbar que lo viene afectando. Después de conversar con los médicos y el cuerpo técnico, el exvolante de Newell's resolvió abandonar los intentos de recuperación sin intervención y pasar por el quirófano en los próximos días.

De esta manera, el mediocampista no volverá a jugar durante lo que resta de 2026 y su regreso está previsto para la pretemporada del próximo año. En las últimas semanas, había intentado recuperarse mediante bloqueos en la zona afectada, pero el tratamiento no consiguió los resultados esperados. Las molestias incluso le impidieron entrenarse con normalidad, por lo que finalmente optó por la operación.

La ausencia representa un problema, ya que el exjugador de Palmeiras y de la Lepra es considerado una pieza importante en el mediocampo.

Leonardo Ponzio lo había demostrado al incluirlo como titular ante Belgrano, en Córdoba, cuando tuvo a todos los volantes centrales disponibles. En aquel encuentro, volvió después de más de un mes y medio de inactividad y completó los 90 minutos. Sin embargo, en otra presentación, frente a Racing, solamente pudo disputar 17 minutos y pidió el cambio entre lágrimas.

Moreno estuvo en las inferiores de Newell's y debutó en la primera en febrero de 2019. Dos años más tarde fue cedido a préstamo a Racing, que luego adquirió el pase.