Hay expectativas en torno a que a Kudelka le bajen la sanción y se siente en el banco ante Gimnasia. Cuatro de los cinco lesionados se encaminan a volver

Frank Kudelka fue suspendido por dos fechas y cumplió la primera. El club espera que le quiten la otra.

El panorama resulta alentador para Newell’s . La posibilidad de contar con todos, o casi todos, los futbolistas titulares que arrastraban distintas lesiones para el partido por los octavos de final frente a Gimnasia es alentador y representa un alivio para la conformación del equipo por parte de Frank Kudelka.

Y precisamente el entrenador también podría dar el presente sentado en el banco visitante del estadio del Bosque platense. Todavía no existe certeza, pero se aguarda que se le quite el partido de suspensión que le resta de la sanción de dos fechas.

El club realizó la correspondiente apelación y, si bien el Tribunal de Apelaciones no se expidió la semana pasada, existe la esperanza de que lo haga el jueves y que sea con una resolución favorable para el entrenador.

No es lo mismo que Kudelka se encuentre parado junto a la línea de cal que lo deba hacer ubicado en un sector de las tribunas, enviando mensajes a sus colaboradores del cuerpo técnico para que sus indicaciones las ejecute su ayudante Federico Hernández.

La ascendencia de un conductor sobre sus futbolistas es un factor que también juega en 90’, incluso al momento de una arenga previa a la definición por penales, si es que se llega a esta instancia porque el partido finalizó igualado.

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Los futbolistas son los que resuelven dentro del campo de juego, pero el entrenador influye. Por eso mismo la comisión directiva se contactó con autoridades de la AFA y apeló la sanción, que se le aplicó “por mostrar desaprobación con palabras o acciones”, según reza el artículo con el que se argumentó la pena.

Un castigo que fue de dos partidos, por ser el entrenador “reincidente”. Es que el técnico resultó expulsado ante Gimnasia de Mendoza (12ª fecha) por los reclamos contra el árbitro Juan Cruz Robledo y repitió este comportamiento contra el juez Daniel Zamora en el encuentro frente a Unión (15ª fecha).

El día de la definición sobre el entrenador

En el boletín disciplinario de la AFA emitido la semana pasada no se publicó nada en relación a la apelación del club del Parque. De todos modos, existe la expectativa de que esta semana, más precisamente el jueves, haya un fallo y que el mismo beneficie al entrenador. Tampoco sería una novedad que se determine bajarle la pena.

Si esto no sucede, Kudelka deberá observar el partido ante Gimnasia desde algún sitio del estadio, tal cual sucedió contra Instituto en Alta Córdoba por la última fecha de la fase de zonas, cuando el entrenador debió cumplir la primera fecha de castigo.

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El interés de que Kudelka acompañe al equipo desde el césped se agrega al deseo de contar con todos los futbolistas para el partido que definirá el rival de Boca o Independiente Rivadavia en los cuartos de final.

La confianza en recuperar a los lesionados

El martes empezó la segunda y última semana previa al encuentro en La Plata y al menos 4 de los 5 futbolistas que tuvieron diferentes lesiones se encaminan a dar el presente. Después dependerá de Kudelka si los quiere utilizar.

Lautaro Giannetti entrena con normalidad tras una ausencia de cinco partidos como consecuencia de una lesión en el isquiotibial izquierdo. Su participación es segura, lo mismo que la de Matías Cóccaro, que faltó contra Instituto por una lesión en el pie.

Lautaro Giannetti lleva 5 fechas sin jugar y reaparecerá en los octavos de final.

Rodrigo Herrera, otro de los titulares, se está reincorporando a los trabajos tras un traumatismo en el pie derecho que lo dejó afuera de los últimos tres encuentros. Hay optimismo de que estará disponible, como Bruno Cabrera, quien empezó a entrenar con normalidad luego de superar un desgarro grado 2 en el bíceps crural que le impidió estar en los recientes dos encuentros.

Esta misma cantidad de partidos es la que lleva sin jugar Franco Escobar, quien también se suma de manera progresiva a los ejercicios. El lateral tuvo un desgarro en el sóleo y es el que aparenta estar más complicado para volver.

Acerca de la situación de los otros cuatro, está la confianza de que integren el plantel y que, salvo Bruno Cabrera, formen parte del once rojinegro.