El rosarino Tiago Geralnik fue campeón del ascenso en Qatar, en un escenario de guerra

Tiago Geralnik se destacó en el club Lusail SC, que logró el ascenso a la primera división. Sueña con vestir la camiseta de Central

De Festejo. La alegría de Tiago Geralnik junto a sus compañeros tras lograr el ascenso.

Con la medalla. El rosarino disfruta la obtención del ascenso en el fútbol qatarí.

Tiago Geralnik. El rosarino se destacó en el fútbol de Qatar. Sueña jugar en Central.

En el medio del conflicto de Medio Oriente, Tiago Geralnik , con pasado en Provincial y Adiur, clubes de la Asociación Rosarina , dio un gran salto en el fútbol de primera división en Qatar al consagrase campeón con Lusail SC en la segunda división de ese país.

De 23 años, el rosarino hizo las divisiones inferiores en River, luego pasó al Villarreal y jugó cuatro temporadas en el fútbol español. A mediados del 2025 fue adquirido por el club Al Shahania de Qatar y este lo cedió a préstamo a Lusail SC.

“Pese a la situación en esta parte del mundo, estoy muy contento por el gran salto en esta profesión. Llegar a Qatar y en el primer año obtener el ascenso en la temporada, es algo soñado. Por eso decidí venir a este país, me dediqué a trabajar, no paré de entrenar y todo se dio muy rápido. La alegría que tengo es muy grande. Mi sueño es volver a mi pais y jugar en el fútbol argentino. Soy hincha de Central y sería un orgullo jugar y vestir esa gloriosa camiseta” , contó Geralnik a Ovación, después de haber logrado el ascenso a primera división con Lusail SC, en el fútbol qatarí.

Campeón en medio de la guerra

En el diálogo a la distancia, el mediocampista con raíces en el fútbol de la Rosarina se refirió a los momentos vividos por la compleja situación en Medio Oriente por la guerra entre Israel e Irán.

“Los días transcurrieron con normalidad, nosotros seguíamos entrenando, jugando y haciendo vida normal. Obviamente, siempre estuvimos a la espera de que todo mejore, pero en ese momento jamás pensé en volver al país. Aquí tenemos muchos amigos y familiares. Nos cuidamos entre nosotros, pasaron los días y todo está muy tranquilo. Hace 20 días que no pasa nada. Todo se está normalizando de a poco”, sostuvo el rosarino acerca del momento que se está viviendo en Medio Oriente.

Tiago Geralnik1 De Festejo. La alegría de Tiago Geralnik junto a sus compañeros tras lograr el ascenso.

—¿Qué se siente al llegar a un país cómo Qatar?

—Estoy muy contento de saber que con trabajo, sacrificio y muchos años lejos de mi país, de mi familia, dejando cosas de lado, pude llegar a donde estoy ahora. Me siento muy orgulloso y ahora me toca disfrutarlo.

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Decidió jugar en el Medio Oriente

—¿Cómo se dio este paso al fútbol de Medio Oriente?

—Tenía un año más de contrato en Villarreal, se contactaron conmigo de Qatar, surgió la posibilidad y fue una decisión que llevó tiempo tomarla. Pero al final con mi familia creíamos que era lo mejor, una decisión correcta y gracias a Dios se vieron sus frutos muy rápidos. Estoy muy feliz.

—Contame tus inicios desde el baby

—Comencé en el fútbol desde chico, pero por el trabajo de mi padre estuve nueve años en Venezuela. En ese pías jugué en inferiores. Después volvimos a Rosario por dos años, entrené en Provincial y nuevamente por razones laborales de mi viejo partimos a Chile. Allí practiqué en Universidad de Chile. Con el tiempo volvimos a Rosario para jugar en Adiur por dos años, hasta que llegué a River. En el club millonario estuve dos años, en octava y séptima. Después con mi familia nos fuimos a España para jugar en el Villarreal, donde estuve cinco años. Y en 2025 llegué a Qatar.

Tiago Geralnik3 Con la medalla. El rosarino disfruta la obtención del ascenso en el fútbol qatarí.

—¿Extrañás el fútbol argentino?

—Sí, obvio, extraño mucho el fútbol argentino. En Argentina jugué siempre en juveniles, lo sigo siempre y cuando puedo, veo partidos. Ojalá en algún momento pueda volver a jugar y disfrutarlo.

—¿Y a Rosario y tus seres queridos ?

—Cada vez que puedo y tengo vacaciones voy para Rosario para reencontrarme con todos. Hace un año que estoy sin verlos y cuando tenga vacaciones quiero estar con la familia, amigos que hace mucho que no veo, y desconectarme un poco con ellos.

—¿Como seguirá tu vida a partir de ahora ?

—Quiero disfrutar de lo que pasó este año, desconectar un poco, volver con todas las ganas en julio para jugar en primera división y dar lo mejor para defender el ascenso. Nuestro objetivo es quedarnos en primera y en lo personal lograr grandes cosas con el club que me dio confianza desde el primer momento.