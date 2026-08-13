Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en San Nicolás

Mabel tuvo a David mediante fecundación in vitro. El bebé nació por cesárea en el Hospital San Felipe y pesó 2,750 kilos

Una mujer de 62 años dio a luz este miércoles a su primer hijo en el Hospital San Felipe de San Nicolás de los Arroyo s y, según informó el medio local El Norte , se convirtió en la mujer de mayor edad en ser madre en Argentina entre los casos registrados públicamente.

El nacimiento se produjo durante la mañana y el bebé, llamado David , pesó 2,750 kilos . Después de la cesárea fue trasladado al área de Neonatología, mientras Mabel permanecía en recuperación.

El embarazo fue posible mediante un tratamiento de fecundación in vitro (FIV) , realizado con el acompañamiento del médico rosarino Matías Colabianchi.

“Fue un embarazo totalmente normal. Ella es una paciente muy predispuesta, estaba siempre muy tranquila, muy confiada” , contó la obstetra Romina Ruffini , quien estuvo a cargo del nacimiento, en diálogo con El Norte.

La médica destacó el seguimiento realizado durante la gestación y aseguró que no se presentaron complicaciones relevantes. “Se hacía todo lo que se le solicitaba en tiempo y forma, totalmente confiada y entregada al médico”, señaló.

“Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”, agregó Ruffini.

“Nació sano y bien”

Después del parto, Mabel habló con El Norte y contó cómo había vivido las primeras horas junto a su hijo. “Nació hoy mi hijo David, 2 kilos 750. Estoy perfecta. Todavía no lo tengo conmigo porque se fue un ratito a Neo, pero es precioso, nació sano y bien”, relató.

La mujer explicó que se trató de su primer hijo y que el embarazo fue producto de un tratamiento de fertilización in vitro.

“Todo fue muy lindo. Tengo 62 años, es mi primer hijo, fue mediante fecundación in vitro, con el doctor Matías Colabianchi, de Rosario. Fue un embarazo perfecto, nació por cesárea… es precioso”, contó.

>> Leer más: Maternidades postergadas y aplazadas: en Rosario cayó el embarazo joven, pero crecieron las madres +40

Por el momento, el bebé permanece en Neonatología y Mabel se encuentra en recuperación de la intervención quirúrgica. Según relató la propia madre, esperaba poder tenerlo nuevamente con ella después del nacimiento.

Un caso excepcional

La maternidad a edades avanzadas es un fenómeno poco frecuente y los tratamientos de reproducción asistida permiten que mujeres que ya atravesaron la edad reproductiva puedan acceder a un embarazo mediante distintas técnicas.

En este caso, Mabel llegó al embarazo a los 62 años mediante fecundación in vitro y logró completar la gestación hasta el nacimiento de David.

La afirmación de que se trata de la mujer de mayor edad en Argentina en convertirse en madre debe tomarse con cautela. No existe, según la información difundida en el caso, un registro oficial nacional que permita establecer de manera exhaustiva cuál fue la edad máxima de una mujer al dar a luz. El medio local señaló que no encontró antecedentes publicados de una mujer argentina que haya dado a luz con 62 años o más.