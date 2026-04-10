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Asociación Rosarina de Fútbol: Emiliano Bonomelli, el gran capitán que sigue vigente en Unión de Álvarez

El defensor con 38 años, de profesión arquitecto, marcó 3 goles y Unión es puntero junto a Newell’s. En su trayectoria, sumó 4 títulos y va por más

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

10 de abril 2026 · 06:10hs
Asociación Rosarina de fútbol: Emiliano Bonomelli

Asociación Rosarina de fútbol: Emiliano Bonomelli, un histórico de Unión de Álvarez, ingresa junto a su hija Olivia, Jazmin, Rebeca, y jugadores al estadio Angel Moscoloni. El defensor es el goleador del equipo. 
Unión de Álvarez. Bonomelli junto al plantel comandado por César Gáspari

Unión de Álvarez. Bonomelli junto al plantel comandado por César Gáspari
El capitán. Emiliano Bonomelli junto a su esposa Celeste D Angelo y su hija (Olivia). 

El capitán. Emiliano Bonomelli junto a su esposa Celeste D' Angelo y su hija (Olivia).  
Defensor y goleador. Emiliano Bonomelli se despachó con tres goles en el presente torneo de primera división.   

Defensor y goleador. Emiliano Bonomelli se despachó con tres goles en el presente torneo de primera división.   
El capitán. Emiliano Bonomelli junto a su esposa Celeste D Angelo y su hija (Olivia). 

El capitán. Emiliano Bonomelli junto a su esposa Celeste D' Angelo y su hija (Olivia).  

Emiliano Bonomelli, capitán y referente de Unión de Alvarez, sigue vigente a los 38 años en el círculo superior de la Asociación Rosarina de Fútbol. El experimentado defensor rojinegro, con 17 años de trayectoria en el fútbol local, sigue mostrando su jerarquía.

En las primeras tres fechas de la Rosarina se despachó con tres goles. Su equipo, dirigido por César Gáspari, es uno de los punteros junto a Newell’s en Primera A con 9 puntos.

Emiliano Bonomelli, el referente de Unión de Alvarez

“Las sensaciones son enormes en el presente torneo, arrancamos muy bien. Estoy contento a esta edad de ser parte de un plantel de muchos chicos del club que cuando arranqué a jugar todavía no habían nacido. Hoy compartimos plantel y ellos escuchan, va aprendiendo de los mas grandes, con educación, compromiso y valores: tener mucha lealtad, ser ganadores siempre y el sentido de pertenencia a esta institución enorme. Todo eso no tiene precio”, contó Bonomelli en diálogo con Ovación.

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El defensor de Unión decidió jugar una temporada más. “Quedamos algunos de la vieja camada, como Ezequiel “El Chulo” Sergiani, Julián “Coco” Cardozo, Juan Andrés “Pajarito” Rodríguez y ni hablar de Gáspari, el técnico, Facundo Pallero, Nicolás “Colo” Cardini y David “Pata” Fiore (utilero), que siempre está al pie del cañón. El club la viene peleando desde 2015 y ganó varios títulos en la Rosarina. Creo que es el único del club que siempre estuvo peleando el torneo, jugando copas, salió bicampeón, copas federales, y ser parte de eso es muchísimo. Con errores y aciertos, pero siempre con el escudo por delante de todos”, confió el capitán del rojinegro de Alvarez.

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Unión de Álvarez. Bonomelli junto al plantel comandado por César Gáspari

Unión de Álvarez. Bonomelli junto al plantel comandado por César Gáspari

Bonomelli sumó 4 títulos con Unión

¿En que años te pusiste la camiseta de Unión?

Me sumé a los 4 años al baby, en esa época me llevaba mi abuelo en moto o en el camión a entrenar. En 2003/04 debuté en primera compartiendo plantel con César Gáspari y Facundo Pallero en Liga Campesina, mientras jugaba en Rosario Central en sexta división. Y actualmente me toca seguir defendiendo esta hermosa camiseta.

¿Qué significa Unión en tu vida?

Unión es todo para nosotros, vivimos en el club y para el club, nos criamos ahí adentro y nuestros hijos igual, dejamos la vida para verlo crecer día a día, somos enfermos, amamos al club, toda la familia colaboró y va a seguir colaborando para que siga creciendo.

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¿Cuántos títulos ganaste con el Rojinegro?

Gané cuatro títulos: la Copa Pinasco 2009, los torneos Ivancich 2012 y 2017 y el Gobernador Molinas 2017. Esa temporada fuimos bicampeones de la Rosarina.

¿Sentís que estás dejando una enseñanza para muchos jugadores ?

Siento un orgullo enorme, poder dejar algo a los chicos que vienen atrás, inculcarle el respeto, que tienen que entrenarse, ser ganadores, tanto en el fútbol como en la vida, los que tienen la posibilidad de estudiar que lo hagan, siempre con la verdad, apoyando y tratar de mostrarles con el ejemplo lo que uno fue aprendiendo. Algunos podrían ser mis hijos por su edad. Soy un agradecido siempre de poder formar parte de un plantel de tantos jóvenes en la primera de la Rosarina a esta edad y que los chicos me acepten de la mejor manera. Me siento como uno más y es algo maravilloso.

¿Quienes te tentaron para jugar un año más?

Mi familia en primer lugar, mi mujer (Celeste D’ Angelo) y mi hija (Olivia) siempre quieren que juegue, saben que es lo que uno ama y acompañan en todo. El cuerpo técnico, que siempre me da la confianza necesaria para seguir.

¿Te imaginabas ser el goleador del equipo y del torneo ?

La verdad que no, tratamos de que no nos hagan goles, pero se está dando al revés y mientras sea para sumar, bienvenido sea. Pero es gracias a todos, los que jugamos y los que no pueden ingresar. Lo más importantes es el grupo, para que los resultados se puedan dar son importantes del primero al último. Hay una competencia sana que hace que todos crezcan.

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Además de jugar al fútbol, ¿cuál es tu actividad en el día a día?

Soy arquitecto, trabajo en la Municipalidad, le dedicamos varias horas al día, más las obras que tengo aparte y proyectos nuevos que siempre van apareciendo. Pero el espacio para el fútbol siempre está, las pasiones no se pueden dejar de lado, los que amamos este deporte siempre tenemos el tiempo para hacerlo aunque cada vez cueste mas.

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¿Qué papel juega tu familia en todo y especialmente en el fútbol?

Mi mujer y mi hija son todo para mi, son las que siempre están en todo en cada partido. Muchas veces no compartimos momentos importantes y ellas siempre acompañan e insisten para que siga jugando porque saben que es parte de mi vida. Y mi viejo (Norberto) y mi madre (Mabel Bianconi) también siempre están presentes, al igual que toda la familia.

Sos unos de los arquitectos que presentaron el proyecto de las nuevas instalaciones de Unión. ¿Cómo viene todo?

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Para mi fue de los mejores trabajos que me tocó hacer, por la responsabilidad, por poder dejar un legado y el día que se lleve a cabo poder decir que fui parte, esa será una satisfacción increíble, por lo que sentimos por esta institución, por el amor a estos colores y por poder proyectar un nuevo espacio que otras generaciones podrán disfrutar. Eso no tiene precio.

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Defensor y goleador. Emiliano Bonomelli se despachó con tres goles en el presente torneo de primera división.

Defensor y goleador. Emiliano Bonomelli se despachó con tres goles en el presente torneo de primera división.

¿Te ves algún día dirigiendo a Unión en un tiempo muy cercano?

Por ahora no, estoy empezando el curso de técnico pero no es algo que quisiera hacer en el corto plazo. Tal vez algún día cambie de opinión y me vea sentado ahí, y si es así será con la responsabilidad que ese lugar se merece, pero hay que prepararse muy bien para estar a la altura. Gáspari esta dejando la vara muy alta. Es una excelente persona y un gran entrenador.

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