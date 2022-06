Primera C: Central Córdoba es más de lo mismo en el Clausura

El Chueco Malvestiti aún no le pudo encontrar la vuelta al equipo, que no empezó bien el presente torneo.

Nada por aqui nada por allá y más de lo mismo, así fue la presentación de Central Córdoba en el torneo Clausura de la Primera C. Los charrúas vienen de igualar ante Liniers 1-1 en el Gabino Sosa en un partido para el olvido. La opaca presentación ante la topadora oeste dejó con muchos interrogantes de cara a los próximos partidos. A ese panorama hay que sumarle que el técnico Edgardo Malvestiti no pudo contar con los tres refuerzos que se sumaron en los últimos días porque no llegaron las habilitaciones. Julián Bembo (regresa de Jujuy), Lautaro Villegas y Diego Aguirre. Por su parte ayer, la dirigencia acordó con el volante izquierdo Martin Tolosa quien viene de jugar en Sportivo Las Parejas.

Las caras de preocupación del plantel después del partido fueron el reflejo de el equipo no le puede encontrar la vuelta para ganar en condición de local y con el Chueco Malvestiti solo ganó ante El Porvenir por 1 a 0.

Sobre los 7 cotejos que dirigió el reemplazante de Juan Rossi, obtuvo una victoria, sumó 5 empates y perdió un encuentro. La cosecha del nuevo ciclo es de 8 puntos.

“Tengo un equipo que no está acostumbrado a ganar y eso me está preocupando. Aparte estamos jugando un torneo de la C que es muy parejo y de local los tres puntos deben quedarse en el Gabino Sosa. Para el cotejo ante Liniers no pude contar con los tres refuerzos que llegaron y no es excusa. El equipo manejó la pelota pero careció de ideas para llegar al arco visitante. Contamos con dos situaciones claras, Di Vanni marcó el único tanto y en la segunda posibilidad Gómez la tiró por arribar del travesaño”, confió el técnico Edgardo Malvestiti después del pobre partido ante Liniers.

En esa sintonía también se expresó el arquero Matías Giroldi, quien fue muy crítico a la hora de hablar sobre el pobre empate que consiguieron ante los celestes del oeste. “Nos está costando ganar en el Gabino Sosa y para r el campeonato tenés que hacerte fuerte en tu casa. El Clausura recién comienza y tenemos todo un torneo para lograrlo”, dijo guardavalla del matador.

La última alegría en calidad de visitante fue por la primera fecha del Apertura ante Liniers donde ganó por 2 a 0 con goles de Juan Manuel Cobelli y Nicolás González.

Los charrúas deberán cambiar de imagen sí quieren ser protagonistas y ante Excursionistas, el domingo a las 15.30 por la 2ª fecha, en Bajo Belgrano tiene la gran la oportunidad de volver a la victoria.