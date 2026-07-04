Primera C: con nuevo técnico, el Salaíto cambió a tiempo y rescató un punto en casa

Igualó ante Cambaceres con el tanto de Octavio Rubarth, pero sigue en los últimos puestos de la zona A. El ex Salaíto Raga anotó para el Rojo en Primera C

En el regreso de Leonardo Acoglanis , Argentino rescató un punto ante Cambaceres en el marco de la 18 fecha de la Primera C y continúa entre los clubes que pelean por zafar del último lugar para no disputar el repechaje por un descenso al torneo promocional Amateur de la temporada 2027.

Con el mismo plantel y sin refuerzos a la vista, Acoglanis deberá trabajar el doble para poder salir de los últimos puestos de la Zona A.

La tarea será muy complicada pero el nuevo cuerpo técnico y el plantel realizarán lo imposible para dejar al Salaíto en la cuarta categoría. En la próxima fecha, la 19, el Albo visitará a Leandro N. Alem, el domingo a las 15.

Con la necesidad de comenzar a sumar puntos para salir de los últimos puestos, Acoglanis tenía la obligación de cambiarle el chip a un plantel muy golpeado.

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El local arrancó nervioso

En ese contexto, en los primeros minutos el local mostró poco y nada. El mediocampo del Albo estuvo errático, nervioso, no tuvo fútbol ni ideas para llegar al arco de Cambaceres.

Todo lo contrario fue el libreto que trajo la visita para jugar en el Olaeta. Con el correr de los minutos se hizo dueño de las acciones por la movilidad de los exsalaítos, Dago Sánchez, Raga y Aronna, que hicieron un buen partido.

La visita llegó con peligro

Sobre los 28’ llegó la primera situación para el Rojo de Ensenada y fue cuando Aronna remató dentro del área y Olivera en gran reacción mandó el balón al córner.

El local pudo reaccionar y a los 33’, Orejuela quedó solo ante Emanuel Duba pero su remate salió desviado. Después el trámite se hizo parejo y aparecieron algunas piernas fuertes.

Raga anotó para la visita

La visita siguió siendo el dueño de las acciones, hizo circular la pelota y en una salida de un córner, llegó a la apertura con el cabezazo de Carlos Raga para ponerse al frente del marcador.

Tras el gol, el colombiano ex-Argentino fue amonestado por gritarle el tanto a la parcialidad local.

Argentino cambió y llegó al gol

En el complemento, el Albo tomó la iniciativa y comenzó a generar situaciones de peligro en el arco visitante con la movilidad de Theo Guiñazu y Thiago Bartalini y los piques de Octavio Rubarth.

Pero el Rojo, en una contra sobre los 51’, pudo aumentar con el remate de Rodolfo Fernández que se estrelló en el travesaño.

Rubarth anotó la igualdad

A los 58’ llegó la igualdad con el soberbio cabezazo de Octavio Rubarth dentro del área y tras una salida de un córner estampó el 1 a 1. Después el trámite se hizo deslucido y la visita volvió a tomar el control del partido pero careció de ideas para llegar a Olivera.

Y a seis del final, Cambaceres armó un gran jugada colectiva y tuvo en los pies de Sergio Luayza el triunfo, aunque su remate fue rechazado en forma esplendida por Olivera.

Una igualdad con sabor a poco

Argentino mostró muy poco en el regreso del Toto Acoglanis, el equipo logró rescatar un punto ante Cambaceres en la lucha por zafar de los últimos puestos de la zona A, y poco más. Quedan 13 jornadas para cambiar un presente que viene torcido.