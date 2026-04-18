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Central Córdoba jugó mal, volvió a perder y se encienden las alertas en Tablada

Fue superado por un equipo que lo sorprendió y le ganó bien. Todavía no ganó en el Gabino Sosa y lleva tres partidos sin convertir

Jorge Salum

Por Jorge Salum

18 de abril 2026 · 20:01hs
Matías Sánchez intenta escapar a la marca de un defensor rival. El delantero y Giroldi fueron los mejores de Central Córdoba.

Sebastián Suárez Meccia

Matías Sánchez intenta escapar a la marca de un defensor rival. El delantero y Giroldi fueron los mejores de Central Córdoba.

¿Y si el problema no era la dupla técnica? La pregunta quedó flotando en el Gabino Sosa, donde Rubinich y Mustachi, los elegidos para cambiar el rumbo de Central Córdoba perdió 1 a 0 con Centro Español y profundizó una crisis muy prematura, cuando la temporada de la Primera C apenas está comenzando.

Todos los números del Charrúa disparan alertas: ganó uno solo de ocho partidos, todavía no conoció la victoria en el estadio de Virasoro y Juan Manuel de Rosas y acumula tres partidos sin marcar goles (anotó tres y ya le hicieron cinco). La derrota no admite discusiones: el Matador hizo muy poco para poder ganar el partido y unas cuantas cosas para perderlo.

En la semana el club echó a la dupla técnica compuesta por Daniel Teglia y Diego Acoglanis y, en su lugar, designó a otra dupla (en los papeles, técnico y ayudante), conformada por Alejandro Rubinich y Martín Mustachi. Pero si alguien en Tablada pensó que el problema era ese, el partido de ayer no servirá como prueba.

El rival sorprendió a Central Córdoba por su planteo

Central Córdoba es un equipo confundido. Quizás la necesidad de conseguir este año lo que no logró en 2025, tras un gran primer semestre inolvidable, les hace trampa al club y los jugadores. El brutal recambio en el plantel tiene efectos que están a la vista. La campaña es mala y, si el equipo no repunta, entrará en un cono de sombras impropio para el más grande de la categoría.

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Centro Español pareció sorprender a todos en el Gabino Sosa, desde el flamante cuerpo técnico (por más que sea interino) hasta los jugadores e hinchas. El equipo del conurbano vino a jugar de igual a igual y de a poco se adueñó del partido. Jugó siempre por abajo, cuidó la pelota, creó espacios y ganó muchos duelos individuales. Córdoba pareció mareado y no le encontró la vuelta en todo el primer tiempo. Y es lógico: sin juego asociado, con mucha distancia entre líneas y tácticamente esquemático, sólo apostó a jugar pelotas largas, muchas veces sin destinatarios claros y otras apostando casi abusivamente a las corridas de Cristian Sánchez.

Muchos cambios para el segundo tiempo

Rubinich-Mustachi movieron el banco para jugar el segundo tiempo y renovaron con tres cambios el ataque del Charrúa. Por un rato pareció que la movida daría resultados, pero fue una ilusión. Diez minutos demoró el equipo visitante en volver a tomar las riendas, hacerse dueño de la cancha y manejar la pelota. Y en empezar a justificar la victoria.

La única chance realmente clara de Córdoba fue un cabezazo de Yaszczuk que el arquero Forgaral sacó del ángulo. Se jugaban cuatro minutos de tiempo adicional y esa fue casi literalmente la última jugada. Antes, en los 90 minutos, sólo Sánchez hizo algunas incursiones con algo de riesgo para Centro Español, entre ellas un disparo cruzado que se fue muy cerca. Muy poco para un equipo que aspira a ser protagonista y quiere el ascenso.

Es cierto que la superioridad conceptual de Centro Español no se tradujo en muchas ocasiones de gol, pero cuando ocurrió, Matías Giroldi respondió siempre con seguridad y en el gol no tuvo chances (un rival peinó un córner en el primer palo y el centrodelantero William Giménez definió con otro frentazo en el segundo).

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A Nery Domínguez se le notó la falta de ritmo

Había expectativas para ver finalmente a Nery Domínguez en el Matador. Al principio pareció que el volante le aportaría orden al equipo (habla, corrige, ordena), pero lo amonestaron enseguida y pronto se notó que le falta ritmo. Habrá que esperar un poco más para ver si puede ser el caudillo de un equipo que lo necesita.

Córdoba sumó otra frustración y su gente se fue mascullando bronca. Está a tiempo de corregir y mejorar, pero quizás el problema no sea solo el cuerpo técnico. Esa fue la idea que sobrevolaba entre los charrúas cuando se iban del Gabino Sosa.

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