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Argentino: "Estamos haciendo un sacrificio bárbaro para tener al plantel al día"

Marcos Cleri, colaborador de Argentino, se refirió a la situación del plantel Salaíto tras las versiones sobre la falta de pagos a los jugadores

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

24 de abril 2026 · 06:10hs
Argentino. El once Salaíto que viene teniendo buenas actuaciones y precisa mejores resultados.

Argentino. El once Salaíto que viene teniendo buenas actuaciones y precisa mejores resultados.

La dirigencia de Argentino salió a desmentir las versiones surgidas en Buenos Aires en torno al plantel que participa en el torneo de la Primera C por la falta de pago a varios jugadores. “Somos conscientes de que la situación de la economía del país está complicada y Argentino no está exento de esa realidad. Venimos cumpliendo con los gastos de logística del cuerpo técnico, jugadores y de las divisiones inferiores que participan en los torneos de la AFA. Estamos haciendo un esfuerzo bárbaro para tener al plantel al día y cumplir en todo los frentes”, dijo a este diario Marcos Cleri, colaborador en la entidad de barrio Sarmiento desde hace dos temporadas.

En su segundo año en el torneo de Primera C, el Salaíto tuvo un recambio de jugadores y de cuerpo técnico para la presente temporada y se tuvo que rearmar en todos los frentes.

José Previti es el técnico Albo

Actualmente el equipo es dirigido por José Previti (exayudante de Daniel Fagiani), está afrontando el certamen con jugadores de inferiores, sumó a cinco colombianos, llegaron futbolistas de las ligas del interior y el resto quedaron de los planteles anteriores.

>>Leer más: Central encontró la punta del ovillo en el final para celebrar una victoria que tiene un peso gigante

Cleri apostó al proyecto deportivo

“Bancamos el proyecto, apoyamos al equipo de José Previti, ojalá que comencemos a ganar en las próximas fechas y estamos mirando de reojo al partido clásico ante Córdoba”, cerró Cleri sobre Argentino, que viene jugando bien aunque sin los resultados acordes.

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