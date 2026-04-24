Argentino: "Estamos haciendo un sacrificio bárbaro para tener al plantel al día"

La dirigencia de Argentino salió a desmentir las versiones surgidas en Buenos Aires en torno al plantel que participa en el torneo de la Primera C por la falta de pago a varios jugadores. “Somos conscientes de que la situación de la economía del país está complicada y Argentino no está exento de esa realidad. Venimos cumpliendo con los gastos de logística del cuerpo técnico, jugadores y de las divisiones inferiores que participan en los torneos de la AFA. Estamos haciendo un esfuerzo bárbaro para tener al plantel al día y cumplir en todo los frentes”, dijo a este diario Marcos Cleri, colaborador en la entidad de barrio Sarmiento desde hace dos temporadas.