Gabriel Heinze es el técnico de Vélez y eso está clarísimo. Incluso hoy el Gringo saldrá a dirigir al Fortín en el cotejo frente a Lanús por los octavos de final de la Copa Superliga. Además de la boca del ex defensor de la selección argentina no salió de manera pública ninguna palabra que haga referencia fehaciente sobre el rumbo que tomará su futuro profesional. Más allá de los indicios, trascendidos, comentarios y versiones, el entorno de Heinze es su propio cerebro y cada decisión que adopta la medita sin testigos y recién la comunica cuando lo considera oportuno. Por eso todo lo que se diga sobre tratar de inmiscuirse en la cabeza del Gringo es pura cháchara. Por supuesto que Gabriel dialoga con amigos y allegados, y tal cual adelantó ayer Ovación la puerta para llegar a Newell's está abierta. Pero esto no quiere decir que su arribo esté cerca o lejos. Lo que sí se puede afirmar de manera categórica es que para la dirigencia del Parque y para casi todo el mundo Newell's el "plan Heinze" es la mejor alternativa a la que puede apelar el club para revertir una situación futbolística muy adversa, en especial en cuanto al compromiso real con el que comenzará en la tabla de los promedios.

La dirigencia rojinegra está dispuesta a agotar todas las instancias para tratar de seducir al Gringo. Y lo primero que debe hacer para tener éxito es respetar los tiempos que trazó el entrenador para definir su futuro. "Lo único que tengo en la cabeza son los jugadores que voy a enfrentar como Lautaro Acosta, Marcelino Moreno o José Sand. Hoy no me enfoco en la renovación del contrato. Cuando tenga que decirlo, lo voy a decir", avisó Heinze en la rueda de prensa del jueves, en la previa del cotejo de hoy ante Lanús.

Por ello la "conquista del Gringo" es una tarea que requiere una paciencia tibetana. Un trabajo casi artesanal de seducción, que no puede sufrir ningún apresuramiento porque la gestión se puede ir por la borda si se rompen los códigos que Heinze respeta y que plantea como mandamientos irrenunciables.

Pero, por qué, tanto la dirigencia como el mundo Newell's casi sin fisuras, consideran que Heinze es el DT indicado, el preferido para sentarse en el banco de suplentes cuando se reanude la Superliga en el segundo semestre. Aquí hay ocho razones contundentes que explican su favoritismo por sobre otros candidatos (como pueden ser Sebastián Beccacece, Ricardo Zielinski o Frank Kudelka, por ejemplo) que lo ubican en la pole position del escalafón. El Gringo goza de la idolatría y el conocimiento total club; cuenta con experiencia para lidiar con los promedios; prioriza la promoción de juveniles y el contacto directo con las inferiores; tiene un perfil bajo y un compromiso total hacia su trabajo; dispone de la vitalidad de un técnico que recién empieza; acepta un presupuesto austero para armar el equipo; se plantea objetivos superadores; y arma equipos prepotentes y ganadores.





1: Idolatría y conocimiento total club