Piqué consideró que sería "bestial" que Lionel Messi volviera a Barcelona

"El futuro de Leo solo lo sabe él. Ha ganado el Mundial que era el gran sueño que tenía y el título que le quedaba por ganar", analizó el ex defensor

El ex jugador de Barcelona Gerard Piqué afirmó que sería "bestial" si Lionel Messi decidiera volver a jugar en el club catalán, pero advirtió que "el futuro de Leo solo lo sabe él".

"Lo que Leo decida será un tema suyo, de dónde puede encontrar la felicidad y si quiere seguir compitiendo al máximo nivel", analizó el ex defensor en una entrevista que concedió al programa catalán El Mon que recogió el periódico catalán Mundo Deportivo. En la misma entrevista también habló de su separación de Shakira y sostuvo: "Solo quiero que mis hijos estén bien”.

@3gerardpique a @elmonarac1: "Jo només vull que els meus fills estiguin bé"

Sin embargo, el capitán del seleccionado argentino tiene varias propuestas, una muy firme del Inter de Miami, cuyo accionista mayoritario es el ex futbolista inglés David Beckham.

"No echo de menos jugar al fútbol; aunque ahora me doy cuenta de lo que me pierdo cuando veo los partidos de Barcelona. Esa etapa ya terminó", concluyó Piqué.