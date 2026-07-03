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Paraguay vs. Francia por los octavos del Mundial 2026: a qué hora y en qué canal se verá

El equipo de Gustavo Alfaro intentará dar otro batacazo en la Copa del Mundo ante el temible conjunto galo. En esta nota, los detalles del partido

3 de julio 2026 · 16:14hs
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Paraguay buscará dar otro batacazo en el Mundial

AP

Paraguay buscará dar otro batacazo en el Mundial, esta vez ante Francia.

Paraguay y Francia se enfrentarán este sábado en el Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field) por los octavos de final del Mundial 2026. Conocé el horario y dónde ver el partido de eliminación directa entre el seleccionado guaraní y el conjunto galo en la Copa del Mundo.

A qué hora juegan Paraguay vs. Francia

El partido correspondiente a los octavos de final del Mundial entre Canadá y Marruecos se jugará este sábado 4 de julio, desde las 18 (horario en Argentina), en el Philadelphia Stadium de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.

El árbitro principal será el uzbeko Ilgiz Tantashev. En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Andrey Tsapenko y Timur Gaynullin. El qatarí Abdulrahman Aljassim completa el plantel como cuarto referí y su compatriota Taleb Almarri será el juez de reserva.

Dónde ver Paraguay vs. Francia

La transmisión del encuentro entre Paraguay y Francia será a través de DSports y TyC Sports. Además, podés ver el comentario post partido en lacapital.com.ar

>> Leer más: Haaland y Vinicius reaccionaron a un meme sobre Brasil-Noruega: "Tenemos que recrearlo"

El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Paraguay y Francia avanzará directamente a los cuartos de final del Mundial 2026 y seguirá en la carrera por el campeonato.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre Canadá y Marruecos. El partido de cuartos se jugará el jueves 9 de julio a las 17 (horario en Argentina) en el Boston Stadium.

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