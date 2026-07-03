El horizonte de Argentina, entre un conocido que ya no es el mismo y la estrella sagrada de Salah

Si sigue haciendo camino el equipo de Argentina en el Mundial, se medirá en octavos de final con el ganador de Australia y Egipto

Gol de Julián Álvarez en la victoria de Argentina 2 a 1 ante Australia, en el Mundial de Qatar.

A Argentina se le abrió el cuadro en el Mundial 2026. No asoman grandes rivales hasta las instancias decisivas, y en ese marco de razonables expectativas, si consigue pasar a Cabo Verde se verá ante otro cruce de relativa exigencia. Si bien sabe que no hay que confiarse ante nadie en este tipo de competencias, siempre es conveniente que las mayores demandas recaigan sobre otros equipos.

De esta manera, si gana la Scaloneta, deberá enfrentar al vencedor de Australia y Egipto, un adversario conocido que ya no es el mismo, y otro que marcha detrás de la estrella magnética de Salah.

Es que en la mira ya asoman Australia, un rival con el que ya se midió en el Mundial de Qatar 2022 que está bajo un proceso de renovación generacional, y Egipto, un obstáculo mucho más difícil de analizar y medir, que camina y multiplica sus creencias tras el sagrado halo futbolístico de Salah.

En ese escenario, de mucho interés para el público argentino , Australia jugará ante Egipto este viernes, a las 15, en Dallas, Estados Unidos, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

Leer más: Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

En el espejo retrovisor de Argentina

El seleccionado albiceleste ya lo tiene registrado al equipo australiano. Pero, vale remarcar que han cambiado significativamente la mayoría de sus principales componentes nominales, y también su esquema táctico.

Hay que subrayar que mientras que en Qatar 2022 presentaba un plantel con muchos veteranos, para el 2026 el equipo fue profundamente renovado, apostando por más jóvenes.

En el Mundial anterior, Australia se caracterizó por un bloque defensivo muy experimentado y un estilo de juego pragmático. Las figuras en ese momento eran Aaron Mooy y Mathew Leckie.

En tanto, en 2026, bajo otra dirección técnica, ahora bajo la batuta de Tony Popovic, el equipo se reestructuró con la inclusión de nuevas promesas, destacando jugadores jóvenes como Nestory Irankunda y Jordan Bos.

Leer más: Cuándo juega la selección argentina los 16avos de final del Mundial 2026: día, horario, sede y TV

Sólo tres sobrevivientes

De la Copa pasada, hay sólo tres sobre vivientes. Aunque la base cambió casi por completo, jugadores históricos como el arquero Mathew Ryan, el defensor Harry Souttar y el mediocampista Jackson Irvine se mantienen dentro del equipo, los dos últimos fueron titulares en el 0 a 0 ante Paraguay, en el cierre de la fase de grupos.

Vale precisar que ante los guaraníes, Australia apostó por un 3-4-2-1, y la alineación que salió de arranque fue con Patrick Beach; Lucas Herrington, Harry Souttar, y Alessandro Circati; Aziz Behich, Jackson Irvine, Aiden O'Neill y Jordan Bos; Connor Metcalfe y Cristian Volpato; y Nestory Irankunda.

Por su parte, en 2022 ante Argentina usó un dibujo 4-4-1-1, y su director técnico Graham Arnold dispuso este once inicial: Mathew Ryan; Milos Degenek, Harry Souttar, Kye Rowles y Aziz Behich; Mathew Leckie, Aaron Mooy, Jackson Irvine y Craig Goodwin; Riley McGree; y Mitchell Duke.

Allí, Argentina derrotó a Australia por 2 a 1, en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar. Los goles del conjunto argentino fueron convertidos por Lionel Messi y Julián Álvarez, mientras que el descuento australiano llegó a través de un tanto en contra.

Leer más: El emotivo posteo de Giuliano Simeone tras su debut con la selección argentina en el Mundial 2026

Bajo la lupa

En en ese marco, Australia arriba al partido con Egipto, tras haber finalizado en la segunda posición del grupo D, donde logró una victoria 2 a 0 sobre Turquía, pero sufrió una derrota por el mismo marcador ante Estados Unidos y empató sin goles frente a Paraguay.

Vale destacar que será el tercer intento de Australia para avanzar a los octavos de final en un Mundial. Las anteriores ocasiones fueron en Alemania 2006 y Qatar 2022, donde fue eliminado por Italia y Argentina, respectivamente, selecciones que luego se consagrarían campeonas.

Por su parte, Egipto terminó en el segundo puesto del grupo G, con un empate ante Bélgica, otro con Irán y una victoria frente a Nueva Zelanda. La estrella del equipo africano es el extremo Mohamed Salah, quien dejó el Liverpool de Inglaterra tras una destacada carrera de nueve años en el club, una leyenda en su país.

El ganador de este partido se convertirá en el rival de la selección argentina en los octavos, siempre y cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrote a Cabo Verde, y cumpla con su papel y sus obligaciones de turno.