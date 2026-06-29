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Alfaro tildó de "francotirador" a Chilavert y el arquero contestó: "Deje de mentirle a Paraguay"

Paraguay se prepara para el partido trascendental de este lunes, a las 17.30, por los 16avos de final ante Alemania y en la previa el DT argentino no esquivó la polémica

29 de junio 2026 · 08:46hs
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Enfrentados. Gustavo Alfaro le contestó en la conferencia de prensa a José Luis Chilavert. 

Enfrentados. Gustavo Alfaro le contestó en la conferencia de prensa a José Luis Chilavert. 

La previa del trascendental cruce de eliminación directa entre Paraguay y Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026 sumó una enorme dosis de dramatismo, pero no precisamente por factores tácticos, cuando este domingo Gustavo Alfaro recogió el guante y cruzó al polémico José Lusi Chilavert. "Me hubiese gustado que en vez de ser un francotirador me llamara", sentenció el DT.

La interna en el fútbol paraguayo estalló por completo luego de que el extécnico de Central, entre otros, decidiera responder de forma directa a los duros dardos que le disparó la máxima leyenda contemporánea del arco Albirrojo.

El conflicto se originó tras el agónico cierre de la fase de grupos, donde empató 0-0 ante Australia y clasificó como uno de los mejores terceros. Este resultado provocó la furia del exarquero de Vélez en sus redes sociales.

Leer más: Gustavo Alfaro tras el empate de Paraguay: "Esto es un parto y a veces es de nalgas"

Sin filtros, Chila publicó un tuit fulminante en el que consideró que "Gustavo Alfaro es el DT más farsante del fútbol mundial", acusándolo además de mentiroso y "vendedor de espejitos de colores" a raíz de unas declaraciones del DT sobre las diferencias económicas con los planteles europeos.

La respuesta de Alfaro a Chilavert

Lejos de esquivar el bulto en la conferencia de prensa previa al choque contra los alemanes, el estratega argentino se plantó, defendió su gestión y contrapuso la actitud de Chilavert con la de otros históricos referentes de la Selección paraguaya que sí decidieron apoyar desde adentro. "Me hubiese gustado que Chilavert, en vez de ser un francotirador, me llamara. «Gustavo, me gustaría hablar con Orlando (por el asistente de campo)». Las puertas de la selección las tenés abiertas", disparó Alfaro con firmeza ante los micrófonos.

Para marcar la cancha, el entrenador utilizó ejemplos concretos de exjugadores de la época dorada que se acercaron al búnker a sumar de manera constructiva durante la cita mundialista. "Como hizo Roque Santa Cruz la otra vuelta... Vino a hablar con los delanteros, a merendar con nosotros. Como hizo Haedo Valdés, Jonatan Santana. Cuando los vi, les pedí permiso para estar en la selección porque es su casa. Me hubiese gustado que haga eso", sentenció el argentino.

Chilavert no se quedó callado y volvio a disparar. "Alfaro, preocúpese por Alemania. El Mundial es fútbol de alto nivel y no un congreso de la Corrupbol, donde usted es el filósofo de turno. Deje de mentirle al pueblo paraguayo", disparó.

>>Leer más: José Luis Chilavert, durísimo contra Gustavo Alfaro, DT de Paraguay: "El más farsante del fútbol mundial"

En el medio de la pelea mediática, la Albirroja debe enfrentar este lunes, a las 17.30, en los 16avos de final sea la siempre candidata Alemania, rememorando el histórico cruce de octavos de final del Mundial de Corea-Japón 2002 (donde, curiosamente, Chilavert era el capitán en la derrota 1-0).

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