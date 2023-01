"Para mí Messi no fue fundamental", la polémica opinión del Loco Gatti

El ex arquero, fiel a su estilo polémico, sostuvo que en el Mundial "el arquero (Dibu Martínez) fue más importante que Messi". E insistió que "a Maradona no lo supera nadie".

Hugo Gatti lo hizo de nuevo. Esta vez el histórico arquero que se destacó principalmente por atajar en Boca, entre otros clubes. se hizo viral por su polémica opinión en torno al rendimiento de Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022 . “Para mí Messi no fue fundamental”, declaró de manera contundente y afirmó que “su Mundial fue relativamente bueno, pero nunca será más que Maradona”.

El Loco hizo una enérgica defensa sobre quién fue en su opinión la figura de la selección albiceleste: “El arquero (por Dibu Martínez) fue más importante que Messi”, disparó en el programa El Chiringuito. Y lo justificó: “Tapó las pelotas fundamentales, ganó los penales”. Varios de sus compañeros en el programa trataron de hacerlo cambiar de opinión, algo que no sucedió.

Más adelante insistió: “El jugador más decisivo fue el arquero, el arquero. Durante los partidos no agarró una pelota, si las que iban al arco fueron gol, pero cuando tuvo que aparecer en el minuto final, apareció”.

Por otro lado, ponderó la figura de Ángel Di María y destacó que “arriba era el más importante” porque “desborda y jugó para el capitán”.

Y como si fuera poco Gatti fue por más y no incluyó a Messi como uno de los mejores del mundo. “Primero a Pelé no lo supera nadie y a Diego (Maradona) no lo supera nadie”. Y sostuvo que pese a la derrota “Mbappé es el mejor del mundo”.