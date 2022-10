Para Lema, Coria y Juanchón la roja a Reasco fue injusta

Caliente. El partido no ofreció nada de fútbol, por lo que las polémicas se convirtieron en el centro de la atención en el Coloso.

Uno de los que alzó la voz fue el zaguero Cristian Lema, que cargó contra la labor del árbitro: “Nos cuesta mucho ganar de local, a eso le tengo que agregar que nos vienen perjudicando de cierta forma, a veces uno no quiere hablar pero te da bronca. Estamos en un proceso con un técnico interino, pero los detalles en el fútbol se sienten y hoy lo sentimos con un jugador menos. Intentamos ir con nuestras armas y nos costó mucho llegar con peligro al arco de Arsenal”. Y agregó sobre la expulsión de Reasco, que “las amarillas fueron muy rápidas, muchas veces se manejan y estás situaciones pasan en el fútbol. El arquero de ellos corrió en el área de un lado al otro en el primer tiempo, el juez lo advirtió dos y tres veces y no pasó nada. Son detalles pero esos detalles te cuestan partidos y puntos. Con uno menos se hizo difícil, ahora nos quedan cuatro finales, no nos vamos a rendir. Logramos muchas cosas importantes y este equipo va a dejar todo para clasificar a una copa”.