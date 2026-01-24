Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna El árbitro cobró una falta de Velázquez al campeón del mundo y el VAR, después de revisarlo, dijo que fue adentro del área 24 de enero 2026 · 23:43hs

El árbitro cobró falta para Central y el VAR dijo que fue dentro del área. Di María lo cambió por gol.

Iban 43 minutos del primer tiempo en el Gigante y Central empataba 0 a 0 con Belgrano. El canalla estaba lanzado a la búsqueda de la ventaja y ya había tenido varias aproximaciones con riesgo, especialmente un remate desde afuera del área de Ibarra que se fue muy ceca del arco defendido por Cardozo.

La pelota estaba por la izquierda y desde allí Campaz lanzó un centro hacia el otro extremo, donde esperaba Di María. La pelota pasó por encima de todos y pareció que Velázquez podría controlarla sin problemas, pero el jugador de Belgrano la dejó picar y Di María aprovechó para ganarle la posición.

Cuando ambos corrían desde adentro hacia afuera del área, hubo un contacto entre el futbolista del equipo cordobés y el campeón del mundo. El árbitro Falcón Pérez no dudó y cobró inmediatamente la falta, pero entonces la discusión pasó a ser otra: ¿había sido adentro o afuera del área?

La decisión del VAR Mientras todos los jugadores de Belgrano protestaban argumentando que no hubo falta, el VAR -que estaba a cargo de Jorge Baliño- revisó la jugada. Pasaron unos cuantos segundos hasta que llegó el veredicto: según quienes revisaron la acción, el contacto se produjo dentro del área. “Decisión final: penal”, informó Falcón Pérez a todo el estadio.

Para Di María el resto fue un trámite. Acomodó la pelota, corrió despacio hacia ella y la clavó en el fondo del arco sin que Cardozo pudiese hacer nada: 1 a 0 para Central y pitazo final del primer tiempo. Pero para entonces la polémica ya empezaba a dar la vuelta del fútbol argentino. La discusión ahora será eterna, como ocurrió tantas veces el año pasado.