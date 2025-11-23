La Capital | Ovación | Ángel Di María

Ángel Di María está feliz: festejó dos títulos en solamente cuatro días

Ángel Di María se consagró campeón de la Liga 2025 con Central el jueves y este domingo el equipo donde jugó con 5 años dio la vuelta olímpica

23 de noviembre 2025 · 12:51hs
El Torito

El Torito, club donde jugó Ángel Di María con 5 años, salió campeón en la seguda división de la Rosarina.

Ángel Di María está atravesando días muy especiales ya que festejó dos campeonatos en menos de una semana. El jueves Central fue consagrado campeón de la Liga 2025, y este domingo El Torito, la primera camiseta que se puso Fideo con 5 años, se consagró campeón de la segunda división del torneo de la Rosarina.

El equipo Naranja derrotó 2 a 0 a Mitre de Pérez en la final que se jugó en el Polideportivo San José. Ambos equipos terminaron con la misma cantidad de puntos y en 2026 jugarán en el Gobernador Molinas, la máxima categoría a nivel local.

Por lo cual tuvieron que disputar un desempate que lo ganó el equipo donde nació Fideo con dos goles de Yair Castillo. El delantero de El Torito fue la gran figura del partido ya que con su guapeza marcó la diferencia para darle el título al club de la Zona Norte, que está cumpliendo 50 años ya que fue fundando el 17 de agosto de 1975.

Leer más: "Ladrón": vandalizaron el mural de Ángel Di María en El Torito

Formaciones de El Torito y Mitre de Pérez

El Torito jugó con estos titulares: Alan Escobar, Leonel Castro, Leonel Céspede, Kevin Nicolini, Paolo Silva, Román Díaz, Patricio Sarantonelli, Alex Duarte, Brian Callejas, Nicolás Polidoro y Yair Carrizo.

De suplentes iniciaron Matías Sappiettro, Ignacio Gamarra, Santiago Villanueva, Matías Villagra, Vladimir Riquelme y Enzo Bordón.

image

Para Mitre de Pérez, que fue un digno rival y en el segundo puesto emparejó el partido, jugó con estos jugadores desde el inicio: Agustín Biagioli, Tobías Herrera, Laureano Palita, Ivo Matkovic, Esequiel Previtti, Nicolás Don, Lucio Miranda, Fabricio Samurio, Thiago González, Marcos Chiodo y Luciano Ruiz.

Como suplentes comenzaron: Joan Ramúa, Michel Penida, Aquiles Castillo, Francisco Varela, Lautaro Guardo, Tiziano Ullio y Juan Rojas.

Partido completo - Rosario Transmisiones

Embed - #TORNEO PRIMERA B 2025 Masculino ARF Zona Campeonato - El Torito vs Mitre - FINAL

Noticias relacionadas
Provincial se hace fuerte en la Liga Argentina y sigue cosechando éxitos,

Liga Argentina: Provincial se hizo fuerte en La Pampa y derrotó a Pico F.C.

Quiere repetir. El colombiano Jaminton Campaz fue autor del segundo gol en los playoffs contra Estudiantes en el Apertura y busca volver a celebrar.

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Facundo Guch se convirtió en titular de Newells en el último tramo del torneo Clausura. 

Quiénes son los juveniles de Newell's, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Final de la carrera. Franco Colapinto saluda al gran ganador de Las Vegas, Max Verstappen.

Franco Colapinto sufrió un toque en la largada y aguantó como pudo hasta el final en Las Vegas

Ver comentarios

Las más leídas

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Con tres ex-Newells, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Con tres ex-Newell's, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Lo último

Rosarina: el picante clásico entre Tiro Suizo y Oriental terrminó con un equipo descendido

Rosarina: el picante clásico entre Tiro Suizo y Oriental terrminó con un equipo descendido

Ángel Di María está feliz: festejó dos títulos en solamente cuatro días

Ángel Di María está feliz: festejó dos títulos en solamente cuatro días

Quién es el diseñador de lujo que viste a Karina Milei: Le gusta mi sastrería

Quién es el diseñador de lujo que viste a Karina Milei: "Le gusta mi sastrería"

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto

La posibilidad de importar insumos desde China derivó en una reducción de personal. No se descartan más tandas de desvinculaciones

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto
Village Rosario: la historia del complejo que marcó una era y el proyecto que busca revivirlo
La Ciudad

Village Rosario: la historia del complejo que marcó una era y el proyecto que busca revivirlo

La espuma electoral baja y Milei entra en zona de definiciones

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La espuma electoral baja y Milei entra en zona de definiciones

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

La matanza de Cañada de Gómez: el día que el ejército porteño masacró a cientos de soldados federales dormidos

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La matanza de Cañada de Gómez: el día que el ejército porteño masacró a cientos de soldados federales dormidos

Los mausoleos de El Salvador, el único cementerio monumental de Rosario

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Los mausoleos de El Salvador, el único cementerio monumental de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Con tres ex-Newells, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Con tres ex-Newell's, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Quiénes son los juveniles de Newells, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Quiénes son los juveniles de Newell's, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Ovación
Ángel Di María está feliz: festejó dos títulos en solamente cuatro días
Ovación

Ángel Di María está feliz: festejó dos títulos en solamente cuatro días

Ángel Di María está feliz: festejó dos títulos en solamente cuatro días

Ángel Di María está feliz: festejó dos títulos en solamente cuatro días

Liga Argentina: Provincial se hizo fuerte en La Pampa y derrotó a Pico F.C.

Liga Argentina: Provincial se hizo fuerte en La Pampa y derrotó a Pico F.C.

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Policiales
Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La Ciudad
Village Rosario: la historia del complejo que marcó una era y el proyecto que busca revivirlo
La Ciudad

Village Rosario: la historia del complejo que marcó una era y el proyecto que busca revivirlo

Quedate: más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

"Quedate": más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

El Hospital Centenario tiene un nuevo tomógrafo oftalmológico de última generación

El Hospital Centenario tiene un nuevo tomógrafo oftalmológico de última generación

Cumbre científica en la Patagonia: Villa La Angostura fue epicentro de la investigación contra el Parkinson

Cumbre científica en la Patagonia: Villa La Angostura fue epicentro de la investigación contra el Parkinson

Con tres ex-Newells, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026
Ovación

Con tres ex-Newell's, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba
Ovación

Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040: qué pasará en Santa Fe
Información General

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040: qué pasará en Santa Fe

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

Bolsonaro volvió a la cárcel luego que la Corte levantara la prisión domiciliaria
El Mundo

Bolsonaro volvió a la cárcel luego que la Corte levantara la prisión domiciliaria

Te hice pica, un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Te hice pica", un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

La venganza como hipótesis de la causa del asesinato de un albañil en la zona sudoeste
Policiales

La venganza como hipótesis de la causa del asesinato de un albañil en la zona sudoeste

Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario
La Ciudad

Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados
La Ciudad

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Por Javier Felcaro
Política

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción
Negocios

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país
Información General

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales
Economía

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario
Ovación

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme
La Ciudad

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme