Ángel Di María está feliz: festejó dos títulos en solamente cuatro días Ángel Di María se consagró campeón de la Liga 2025 con Central el jueves y este domingo el equipo donde jugó con 5 años dio la vuelta olímpica 23 de noviembre 2025 · 12:51hs

El Torito, club donde jugó Ángel Di María con 5 años, salió campeón en la seguda división de la Rosarina.

Ángel Di María está atravesando días muy especiales ya que festejó dos campeonatos en menos de una semana. El jueves Central fue consagrado campeón de la Liga 2025, y este domingo El Torito, la primera camiseta que se puso Fideo con 5 años, se consagró campeón de la segunda división del torneo de la Rosarina.

El equipo Naranja derrotó 2 a 0 a Mitre de Pérez en la final que se jugó en el Polideportivo San José. Ambos equipos terminaron con la misma cantidad de puntos y en 2026 jugarán en el Gobernador Molinas, la máxima categoría a nivel local.

Por lo cual tuvieron que disputar un desempate que lo ganó el equipo donde nació Fideo con dos goles de Yair Castillo. El delantero de El Torito fue la gran figura del partido ya que con su guapeza marcó la diferencia para darle el título al club de la Zona Norte, que está cumpliendo 50 años ya que fue fundando el 17 de agosto de 1975.

Formaciones de El Torito y Mitre de Pérez El Torito jugó con estos titulares: Alan Escobar, Leonel Castro, Leonel Céspede, Kevin Nicolini, Paolo Silva, Román Díaz, Patricio Sarantonelli, Alex Duarte, Brian Callejas, Nicolás Polidoro y Yair Carrizo. De suplentes iniciaron Matías Sappiettro, Ignacio Gamarra, Santiago Villanueva, Matías Villagra, Vladimir Riquelme y Enzo Bordón. image Para Mitre de Pérez, que fue un digno rival y en el segundo puesto emparejó el partido, jugó con estos jugadores desde el inicio: Agustín Biagioli, Tobías Herrera, Laureano Palita, Ivo Matkovic, Esequiel Previtti, Nicolás Don, Lucio Miranda, Fabricio Samurio, Thiago González, Marcos Chiodo y Luciano Ruiz. Como suplentes comenzaron: Joan Ramúa, Michel Penida, Aquiles Castillo, Francisco Varela, Lautaro Guardo, Tiziano Ullio y Juan Rojas. Partido completo - Rosario Transmisiones Embed - #TORNEO PRIMERA B 2025 Masculino ARF Zona Campeonato - El Torito vs Mitre - FINAL