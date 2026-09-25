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La vida de un ex-Renato Cesarini después de ganar un reality y una prueba frustrada en Real Madrid

En 2002, un chico del pueblo Agustín Roca dejó la pensión del club rosarino para participar de un programa conducido por Mario Pergolini. Hoy es viajante

Luis Castro

Por Luis Castro

25 de septiembre 2026 · 09:42hs
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Aimar Centeno (40 años) probó suerte en varios equipos

Aimar Centeno (40 años) probó suerte en varios equipos, incluso en Central, y se retiró jugando en el club de su pueblo. 
La vida de un ex-Renato Cesarini después de ganar un reality y una prueba frustrada en Real Madrid

La vida de un ex-Renato Cesarini después de ganar un reality y una prueba frustrada en Real Madrid

Santioago Fernández fue el otro finalista del reality.

Santioago Fernández fue el otro finalista del reality.

Los sueños están para cumplirse y, a veces, se hacen realidad; con esfuerzo y convicción, la realidad puede superar la ficción. Esas son algunas de las frases naturales de la vida, pero que no siempre con el paso del tiempo se materializan y cumplen lo pensado en la pubertad. Algo, o mucho, de esto le sucedió a Aimar Centeno, aquel pibe que desde Renato Cesarini llegó a participar de un reality show, lo ganó y se ilusionó con ser una estrella del fútbol. O, al menos, en transformarse en jugador profesional. Lejos de eso, terminó en su pueblo natal de Agustín Roca y viviendo una vida natural.

Seis meses antes del programa, en 2002, Centeno había superado una prueba en Renato Cesarini y vivía en la pensión del club. "Los primeros meses me costaron, pero despùés me fui acostumbrando", contó en una ocasión el exjugador (40 años).

Luego llegó el reality show "Camino a la gloria" (emitido por Canal 13) y conducido por Mario Pergolini. El mismo se trataba de encontrar talentos del fútbol en Argentina y con un premio que seducía a muchos: una prueba de dos semanas en Real Madrid. El jurado estuvo integrado por figuras como Roberto Perfumo, Javier Castrilli, Carlos Javier McAllister y Pepe Basualdo, quienes fueron seleccionando jóvenes promesas entre 12 mil chicos.

Aimar Centeno logró ser el elegido y la fama se disparó. A tal punto que cuando llegó a España con destino a Real Madrid decenas de periodistas lo esperaban como si se tratara de una figura internacional. Pero ese sueño que había nacido rápidamente se derrumbó. En la primera práctica sufrió un desgarro y tras la recuperación y un ensayo recibió la frase menos esperada: "La prueba no fue superada".

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Vivió en la pensión de Renato Cesarini

El joven de Agustín Roca y que pasó por las filas de Renato Cesarini buscó seguir ligado al fútbol y probó suerte en River, clubes del ascenso y ligas regionales, incluso buscó una chance en Central. Después pasó por Chacarita y Sarmiento hasta que llegó a Origone, equipo de la liga de Junín donde se consagró campeón. En la entidad de su pueblo natal permaneció jugando con amigos hasta que hace diez años decidió retirarse.

La vida debía continuar y las obligaciones familiares lo condujeron a trabajar en un hotel y otras actividades, hasta el presente que lo tiene como viajante.

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“Creo que el camino es otro. Era por el que iba antes de entrar al reality (jugaba en Renato Cesarini). Pero no sabía si hacía bien o mal al entrar. De todos modos, no voy a negar que fue una experiencia única”, reconoció Aimar en 2014 y quien optó hablar hablar muy poco de lo vivido en su infancia.

Santiago Fernández, el segundo

El finalista que perdió la elección en el programa fue Santiago Fernández (38 años), quien habia llegado al reality convencido por sus compañeros de las inferiores de Excursionistas. El haber alcanzado superar muchas pruebas y perder la elección lo golpeó, aunque encontró el camino para seguir ligado al fútbol.

El empresario Gustavo Mascardi vio potencial en su figura, compró su pase y lo llevó a Ferro, donde logró sobresalir en la B Nacional. En el medio hizo algunas pruebas que no superó tanto en Boca como en River.

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El volante pasó también por Olaria (Brasil), Chacarita, Juventud Unida de Gualeguaychú, Tiro Federal (Bahía Blanca), Unión Aconquija y Racing de Colón. Hasta que hace ocho años decidió ponerle fin a su carrera debido a una fisura en la columna vertebral. Esto lo llevó a dedicarse de lleno a su trabajo como asesor de seguros en una entidad bancaria de Buenos Aires.

Santiago Fernández debe ser de los pocos que tiene un buen recuerdo del programa. “Fue un trampolín. Me ayudo a saltar muchas barreras que tiene el fútbol. Me hice un pequeño nombre", sostuvo en una entrevista hace algunos años.

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