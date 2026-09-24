Una primera práctica para Franco Colapinto con poco para decir en Bakú

El argentino salió demasiado temprano con el Alpine con goma blanda y quedó lejos. A las 9 será la FP2 en Bakú

Franco Colapinto tiene una nueva prueba en Bakú con el Alpine.

Una primera práctica que dejó muy poquito para analizar. Apenas dos intentos de vuelta rápida para Franco Colapinto , muy temprano, para cerrar en Bakú demasiado lejos con el Alpine pero sin ser una referencia. A las 9 será la FP2 del GP de Azerbaiyán.

Pasó poco y nada en cuanto a lucha en el callejero veloz de Azerbaiyán, Colapinto salió con gomas medias sin apretar y enseguida puso las blandas. Para colmo, su primer intento debió levantar justo cuando lo cerraba y el segundo no fue significativo.

Enseguida pondría las gomas medias usadas y así finalizó el ensayo, muy atrás, sin medirse ni simular pelea de clasificación, por lo que habrá que ver si la FP2 depara otras sensaciones.

Colapinto finalizaría 18° y Gasly 16°. El francés hizo su tiempo bastante después que el argentino, con la pista más engomada y en uno de los dibujos más largos le sacó algo menos de 5 décimas. Eso sí, con gomas duras.

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Qué pasó en la FP1 en Bakú

En un día soleado, los primeros 20 minutos fueron de conocimiento de la pista sin mucha búsqueda de los límites.

Mientras Verstappen hacía lo mejor en 1m 46,265s con gomas duras, Colapinto no apretaba con las medias a más de 4 segundos, con Gasly guardado en el garage. Y Sainz se quedaba en el box con los frenos traseros prendidos fuego.

Recién entonces el francés salió a pista, quedando más lejos en la primera referencia con duras, al tiempo que el argentino fue el primero en calzar blandas.

Colapinto bajó bastante su tiempo luego de que Antonelli marcara lo mejor, pero justo el italiano quedó parado en medio de la pista por un problema y salió el VSC cuando el argentino terminaba de acelerar por la recta, así que debió levantar.

En el siguiente intento sí bajó bastante, quedando a 1,2s de la punta, con Gasly a 2s.

Fue el único intento veloz del argentino, que luego se guardó en boxes y cuando volvió a salir faltando 20 minutos lo hizo con gomas medias, mientras Russell clavaba lo mejor 2,1s más rápido. Y Gasly mejoraba en su intento con duras a 1,6s.

No pasaría nada menos en una FP1 que no entregó emociones para nada.