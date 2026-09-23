Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

El argentino fue 7º en Madrid y saldrá a la pista este jueves en un circuito especial para él, ya que allí consiguió los primeros puntos desde su ascenso a la Máxima

Franco Colapinto viene de quedar 7º en el GP de Madrid y busca extender su gran presente en la Fórmula 1

Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 , decimoquinta fecha del campeonato mundial 2026. La actividad comenzará este jueves 24 de septiembre y finalizará el sábado 26.

El piloto argentino llegará a Bakú después de conseguir el séptimo puesto en el Gran Premio de Madrid y buscará repetir una buena actuación en un circuito que guarda un recuerdo especial para su carrera deportiva.

El GP asiático tendrá un cronograma especial porque la carrera principal se disputará el sábado 26 de septiembre y no el domingo como ocurre habitualmente.

La modificación responde a que el domingo 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, una jornada de luto nacional en homenaje a los soldados fallecidos durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020. Por ese motivo, el gobierno solicitó evitar eventos deportivos y celebraciones durante esa fecha.

Colapinto disputará su tercera carrera en el circuito de Bakú. El argentino debutó en este trazado en 2024 con Williams y consiguió el octavo puesto, resultado que le permitió sumar los primeros puntos de su trayectoria en la Fórmula 1. En 2025 volvió a competir en el circuito, esta vez con Alpine, y terminó en el puesto 19.

Cuándo se disputa el GP de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán se disputará desde el jueves 24 al sábado 26 de septiembre en el circuito urbano de Bakú.

La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación. Finalmente, el sábado será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de Azerbaiyán.

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Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Bakú será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica Libre 1: 5.30

Práctica Libre 2: 9

Viernes 25 de septiembre

Práctica Libre 3: 5.30

Clasificación: 9

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8

* Horario en Argentina

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Cómo es el circuito de Azerbaiyán

El circuito de Bakú es un trazado urbano que recorre las calles de la capital de Azerbaiyán y combina sectores muy estrechos y técnicos con zonas de alta velocidad.

El circuito tiene 6,003 kilómetros de extensión y la carrera contempla 51 vueltas, con una distancia total de 306,049 kilómetros.

Uno de los sectores más reconocibles aparece en el casco histórico de la ciudad. Allí, los monoplazas atraviesan un tramo extremadamente angosto junto a las antiguas murallas de Bakú.

En contraste, el circuito también cuenta con una extensa zona de aceleración que desemboca en la recta principal. Su configuración obliga a los equipos a buscar un equilibrio entre carga aerodinámica para las zonas más trabadas y una menor resistencia al avance para aprovechar las largas rectas.