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Venta de entradas para la despedida de Messi con la selección argentina: los precios y cómo comprarlas

Este jueves se habilita la venta online para los partidos en el Monumental ante Burkina Faso y Benín, siendo este último el retiro del capitán con la albiceleste

24 de septiembre 2026 · 09:20hs
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Las entradas oscilan entre los $90.000 hasta los $480.000

Las entradas oscilan entre los $90.000 hasta los $480.000, según la ubicación elegida

La venta de entradas para la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina comenzará este jueves 24 de septiembre a las 18. La AFA habilitará la compra de tickets para los amistosos ante Burkina Faso y Benín en el estadio Monumental.

La selección argentina disputará tres amistosos durante esta ventana FIFA.

El primer encuentro será ante Bolivia, el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La venta para ese partido comenzó el lunes y todavía quedan localidades disponibles en la Platea Gasparini Baja ($140.000) y la Platea Ardiles ($170.000).

Luego, el equipo enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en River. Finalmente, el martes 6 de octubre, Argentina jugará ante Benín en el Monumental, en el partido que marcará la despedida de Messi de la Selección ante el público argentino.

El capitán integra la convocatoria del selecciona nacional, aunque no participará de los partidos ante Bolivia y Burkina Faso.

Los tickets para los dos partidos en River estarán disponibles exclusivamente a través de Deportick desde este jueves a las 18. Inicialmente iba a ser este martes, pero la AFA decidió postergarlo.

La compra se realizará únicamente de manera online y será necesario que los usuarios estén registrados en la plataforma. La organización no habilitará puntos de venta físicos para ninguno de los dos encuentros.

La venta contempla las mismas categorías y precios para los partidos ante Burkina Faso y Benín.

>> Leer más: Messi usará una camiseta especial en su despedida de la selección argentina

Precios y ubicaciones de las entradas para la despedida de Lionel Messi

El esquema de precios definido para los partidos de la selección argentina en el Monumental es el siguiente:

  • Menor - Popular (3 a 10 años): $29.000
  • Popular: $90.000
  • Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000
  • Platea Media Sívori y Centenario: $320.000
  • Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000
  • Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000
  • Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000

Los menores de 3 años no deberán pagar entrada. En el caso de las plateas, los menores de 3 años en adelante deberán abonar el valor completo correspondiente a la ubicación elegida.

Las personas con discapacidad deberán gestionar previamente su entrada a través de Deportick durante el período de venta general.

No se permitirá el ingreso el día del partido a quienes no hayan realizado el trámite y obtenido el ticket con anticipación.

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