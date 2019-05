Herrera jugó muchísimos partidos y otras tantas veces se paró frente a un micrófono. La entrevista pospartido de ayer sin dudas fue la más difícil de su carrera. Le fue difícil contener las lágrimas mientras no se cansaba de agradecer. “Estoy orgulloso de haber nacido en este club”, tiró el Chaqueño, con la ropa de fajina aún encima pero ya como ex jugador.

Con los ojos llorosos y la voz resquebrajada, el Chaqueño señaló: “Estoy muy feliz por todo este cariño. Es algo maravilloso, no tiene precio terminar la carrera y que la gente lo reconozca de esta manera. Es algo que siempre soñé y que es difícil de conseguir. Estoy orgulloso de haber nacido en este club, de vestir esta camiseta, de brindarme al máximo como siempre”.

Con la sinceridad y frontalidad que siempre lo caracterizó, el ya ex delantero canalla confió que una vez que llegó al Gigante “hablé con mis compañeros en el vestuario, les dije que todo pasa muy rápido, que aprovechen cada una sus chances porque a mí se me pasaron 16 años y medio muy rápido y que lo disfruten al máximo”. Y rápidamente agregó: “Les agradezco a mis viejos, que me enseñaron de chico a respetar a la gente, a ser buena persona, también a mi esposa, que siempre me acompañó y me dio tres hijos maravillosos y por supuesto a la gente que me brindó todo este cariño. Es algo que no me voy a olvidar nunca”.

“Siento orgullo por todo lo que conseguí, porque mis hijos y mis sobrinos, que son la nueva generación, pudieran verme volver a esta institución y vestir esta camiseta de la que todos somos hinchas. Verme de esta manera es algo que me enorgullece”, señaló, pero sin dejar de lado algunos agradecimientos más: “A toda la gente del club, a Lelo Groso, que fue la persona que me trajo a probar a Central, y al Chacho Coudet, porque fue el que me dio la posibilidad de volver”, cerró.