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La semana previa que más se esperaba en Newell's, para visitar a un rival que está en un gran momento

El lunes 23 el equipo de Kudelka irá a buscar el pasaje a los cuartos de final del Clausura a La Plata, ante un Gimnasia que lleva un invicto inédito

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

16 de noviembre 2026 · 06:10hs
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Frank Kudelka da indicaciones en el último entrenamiento en Bella Vista

Frank Kudelka da indicaciones en el último entrenamiento en Bella Vista, antes de que el plantel disfrutara de un merecido descanso. Le vino bien para recuperar soldados.

La Fecha Fifa frenó todo, dio un respiro que unos necesitaban más que otros y en el medio pasaron cosas. Por ejemplo, que este domingo el goleador del equipo Matías Cóccaro cumplió 29 años y pudo pasarlo en familia, sin estar jugando o concentrado, y recibiendo innumerables muestras de afecto. Por ejemplo, que en la temporada 2027 habrá un nuevo equipo en primera división, Godoy Cruz, que suma para Mendoza la histórica y envidiable marca de tres clubes en la elite del fútbol argentino. Y, en el mientras tanto de una espera que parece interminable, Frank Kudelka no solo se ocupa de los suyos, a varios de los cuales les vino al pelo tener días de recuperación, sino del rival. Que será Gimnasia el lunes 23 a las 17 en el bosque, un equipo que sin dudas viene en alza y que está abrochando un invicto que hace mucho no conseguía. Por supuesto, Newell’s aspira a romperlo y pasar a los cuartos de final del torneo Clausura.

El plantel leproso entrenó hasta el sábado a la mañana y luego descansó. Recién este martes a la mañana retomará los trabajos, que a Kudelka le vino bárbaro porque así pudo ir recuperando jugadores importantes que faltaron en los últimos tiempos por cuestiones físicas. Como los zagueros centrales titulares Lautaro Giannetti y Lucas Carrizo, el devenido a lateral izquierdo Franco Escobar y el mediocampista mixto Rodrigo Herrera. Todos ellos venían siendo titulares en este equipo que con mucho esfuerzo cosechó los puntos necesarios para abrochar su primera clasificación a octavos de final en torneos de esta naturaleza.

Todos fueron entrenando con normalidad, así que prácticamente no hay dudas de que estarán a disposición para un partido que será sin dudas muy chivo.

Qué es del Lobo platense

La gran racha de Gimnasia empezó el 29 de agosto, en el Gigante de Arroyito. Ese día, luego de que Campaz le empatara al final el partido, Ignacio Miramón marcó el golazo de la victoria por 2 a 1.

Desde ahí pasaron otros nueve partidos y no perdió ninguno. Y pasó de la 8ª posición de la zona que ocupaba entonces, a la 3ª final que lo hace definir de local. Hilvanó seis victorias y cuatro empates, con la particularidad de que acumuló cuatro triunfos en fila.

De los 5 partidos disputados en el Juan Carmelo Zerillo, tres fueron victorias y 2 empates. Y antes de empezar la seguidilla, había perdido en casa con el otro Gimnasia, el de Mendoza, por 3 a 2.

En todo ese lapso, Ariel Pereyra logró encontrar un once estable. Aunque por ejemplo relegó al banco al experimentado Ignacio Fernández en el último partido, triunfo sobre Belgrano 2 a 1, seguramente volverá al once en el que estuvo asiduamente. Es que en ese encuentro no solo ya estaba clasificado, sino que tenía asegurado el tercer puesto de la Zona B.

La diferencia de Gimnasia con Newell’s

Lo que diferenció a Newell’s de Gimnasia esta semana fue que los rojinegros se tomaron varios días de descanso sin disputar un amistoso en el medio, mientras que el Lobo sí lo hizo y no ante cualquier rival. En efecto, el sábado fue hasta el Monumental y perdieron 2 a 0 con River.

Y Pereyra puso a todos los titulares en apenas 50 minutos de juego. Más allá de que se trató de un ensayo, lo cierto es que mostró cierta vulnerabilidad que Newell’s podría aprovechar.

El Lobo formó con el que se supone será el once que enfrentará a Newell’s: Harlem Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón; Mateo Seoane, Ignacio Fernández y Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

¿Le sirvió más a Newell’s guardar que a Gimnasia jugar y perder en un amistoso, sobre todo por la confianza? Se verá el lunes próximo. Cada vez falta menos.

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