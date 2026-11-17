La ilusión de la Lepra ante Gimnasia se sostiene en su bloque defensivo para neutralizar a Nacho Fernández y en que hasta en el final puede llegar al gol

Solari busca controlarla, observado por Matías Cóccaro. Los delanteros de Newell's tendrán una dura misión en La Plata.

Newell’s no será favorito en el Bosque platense, pero existen chances para que pase de fase. El lunes 23 de noviembre, a las 17, el equipo de Frank Kudelka comenzará a definir su suerte en los octavos de final del Clausura frente a un Gimnasia y Esgrima que llega respaldado por su localía y por haber terminado 3º en la Zona B, tres escalones por encima del 6º puesto rojinegro en la otra zona.

La tabla y el escenario ponen el favoritismo del lado de Gimnasia, aunque existen argumentos concretos para que Newell’s se ilusione con dar el golpe y prolongar su camino en la fase final.

El equipo de Frank Kudelka clasificó con esfuerzo y le cuesta la generación de juego, tanto como jugar de visitante, un escenario que no le sienta bien. Afuera del Coloso apenas logró un triunfo en 8 partidos del torneo Clausura.

Por otro lado, para un partido de eliminación directa, donde todo se define en 90’ -o en su defecto en los penales-, el conjunto del Parque puede estar preparado para dar pelea. Se trata de un elenco de largo alcance , que en el último tramo de los partidos acostumbra a reaccionar y a llegar al gol.

Desde el bloque compacto que suele conformar en su sector defensivo, se encuentra en condiciones de hacerle perder la paciencia a Gimnasia si pasan los minutos y no logra convertir, más todavía si el mens sana queda en desventaja.

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El primer obstáculo para la Lepra es el estadio, donde el conjunto de Ariel Pereyra se impuso en 5 partidos, empató 2 y perdió 1 (contra Gimnasia de Mendoza por 2-3). El conjunto rojinegro es muy poco productivo de visitante: su única victoria en esta condición fue contra Platense (0-1) en Vicente López. En cada salida del Parque, le costó hacer pie. Pero hasta en los encuentros que perdió, la diferencia en el marcador fue mínima. Un dato a tener en cuenta.

El principal fundamento para sostener que Newell’s está capacitado para ganar en La Plata es su fortaleza defensiva. La Lepra fue el segundo conjunto de su zona con mayor porcentaje de duelos individuales ganados en defensa (58,8 por ciento), solo superado por Boca (48,1), según el informe de Atenea, empresa proveedora de datos y estadísticas de la Liga Profesional.

Un freno al creativo Nacho Fernández

Una cualidad defensiva que, si la vuelve a explotar, puede neutralizar el circuito de juego del Lobo, que nace de los pies de Nacho Fernández, quien suma 4 asistencias y es el futbolista con mayor cantidad de infracciones recibidas en el torneo (50 en 15 partidos).

Si no le da margen de maniobra al volante, con Luca Regiardo en la misión de perseguirlo, cortará el abastecimiento hacia Agustín Auzmendi, un peligroso delantero que registra 6 goles y sobre el que deberán estar encima Lautaro Giannetti y Lucas Carrizo.

Los ataques de Gimnasia por las bandas son otra cuestión que merece especial atención. El equipo platense lideró su zona en centros efectivos (4,25 por partido), lanzados por los laterales Alexis Steimbach y Pedro Silva Torrejón, y el atacante Lucas Janson.

Todos ellos demandarán concentración por parte de Martín Ortega, Jerónimo Russo y sus compañeros encargados de respaldarlos.

En cuanto al trámite, la clave de Newell’s pasará por neutralizar el juego directo de Gimnasia, que acostumbra a ceder la iniciativa. No se preocupa por la posesión y esto le da margen a la Lepra para manejarla y buscar la mejor opción de ataque.

Tener iniciativa y profundidad

Esta mayor libertad para el control de la pelota, aún con las dificultades habituales que arrastra para darle profundidad a su juego, puede resultar beneficiosa para el conjunto del Parque.

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Newell’s sacará provecho si explota los espacios a las espaldas de los marcadores de punta del mens sana, habituados a proyectarse. Esta es la misión que les tocará a Walter Mazzantti, el más peligroso del conjunto de Kudelka en el uno contra uno, y Santiago Solari.

Espera por el gol y por Cóccaro

El bajo promedio de gol de la Lepra (16 goles en 16 partidos), sumado a que fue el conjunto que menos remató por encuentro en la zona A (10,1 totales y 6,3 al arco), le demandará una mayor efectividad frente al arco y un incremento en las llegadas.

El regreso de Matías Cóccaro, preservado en la última fecha para estar en óptimas condiciones para los octavos de final, se aguarda con expectativa y la esperanza de que se reencuentre con el gol. Es el goleador rojinegro, con 5 tantos, pero no convierte desde la 8ª fecha, contra Boca.

Para Newell’s será una prueba de carácter, algo sobre lo que ha sabido responder, y de funcionamiento. Si logra anular a Fernández, cerrar los caminos por las bandas y ser punzante y efectivo en el arco del colombiano Harlen Castillo, la cancha del Bosque no será un escenario hostil, sino el del primer paso en esta ansiada fase final.